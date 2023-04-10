Планируются изменения в системе пенсионного накопления III уровня: больше всего коснутся лиц с низкими и средними доходами

Управляющий инвестициями компании пенсионных накоплений Goindex Марюс Калесинскас считает спорными предложения об отмене льготы.

"Для меня удивительно, что два продукта (инвестиционное страхование жизни и III уровень пенсионного накопления - ред.) оказались в одном месте. Когда это предложение представляли, оно было связано с созданием инвестиционного счета, устранением налоговых льгот для взносов в пенсионные фонды III уровня и инвестиционного страхования жизни. Есть два спорных момента: почему это связано с появлением инвестиционного счета, ведь у наших ближайших соседей, латышей и эстонцев, есть и инвестиционный счет, и налоговые льготы по отчислениям в пенсионные фонды III уровня. С другой стороны, в последнее время инвестиционное страхование жизни подвергается критике из-за высоких сборов, некорректного распространения и т. д. Таких проблем в пенсионных фондах III уровня нет, почему в таком случае предлагается исключить преимущества обоих инструментов, несмотря на то, что они разные. Зачем их нужно объединять?" — спрашивает он.

По словам руководителя, по сравнению с другими странами скидка, действующая в Литве, одна из самых маленьких.

"Если сравнить льготы в разных странах, то у нас на самом деле и сейчас нет больших льгот — разрешен максимальный вычет в размере 1500 евро в год. Если лицо делает взносы в пенсионные фонды третьего уровня или инвестиционное страхование жизни, т.е. все взносы складываются: человек может пользоваться обоими инструментами, поэтому из налогооблагаемого дохода можно вычесть в общей сложности 1500 евро. Это означает, что в год можно вернуть максимум 300 евро. Это не очень большая сумма. В Латвии установлен лимит в 4 тыс. евро, в Эстонии даже 6 тыс. евро, а сейчас мы рассматриваем возможность отмены этой льготы вообще", — отметил М. Калесинскас.

Популярно ли в Литве пенсионное накопление третьего уровня?

Управляющий инвестициями компании пенсионных накоплений Goindex М. Калесинскас отмечает, что в настоящее время в Литве около 100 тыс. человек участвуют в пенсионном накоплении третьей ступени. По его мнению, это еще недостаточный уровень.

"В принципе, если льгота и была введена, то она преследовала цель популяризировать эту меру среди широкой общественности, побудить людей готовиться к пенсии не только через «Содру» и вторую ступень пенсионного накопления. Третий уровень пенсионного накопления имеет больше свободы, многое зависит от выбора человека. Поэтому хотелось его поощрять, но трудно сказать, достигли ли мы уже того уровня, на который рассчитывали. 100 тысяч составляет около 3 проц. нашего общества и около 6 проц. работающих людей. Это совсем немного. Можно сказать, что нам уже удалось в какой-то степени популяризировать этот инструмент, но это далеко не достаточный уровень", — сказал управляющий инвестициями компании пенсионных накоплений Goindex Марюс Калесинскас.

С ним не согласен президент Литовской ассоциации компаний по страхованию жизни Гедрюс Римша.

"На наш взгляд, по сравнению с другими странами, это все еще низкий уровень. Мы значительно отстаем от уровня долгосрочных инвестиций, который определяется через страны-члены ЕС

«Каждый шестой человек в Литве застрахован, уровень долгосрочных сбережений достаточно низкий. <...> Нельзя так судить - достаточно ли такого числа или нет. Когда все население будет иметь дополнительную защиту в старости помимо первой и второй ступеней пенсионного страхования тогда сможем сказать, что мы действительно достигли достаточного уровня", - сказал он.

Экономист, управляющий фондом Milvas Таутвидас Марчюлайтис положительно оценивает предложения министерства об отмене льгот как в инвестиционное страхование жизни, так и в III ступени пенсионного накопления.

"Учитывая то, что предлагается еще и инвестиционный счет, эти предложения абсолютно правильные. Если у нас есть хороший продукт, исключения для отдельных элементов больше не нужны. На мой взгляд, ни один продукт не должен иметь никаких преимуществ и стимулов, должна быть согласованная система, мотивирующая определенное поведение", — оценивает он.

Как применяется льгота подоходного налога по III уровню пенсионного накопления?

Общая сумма всех уплаченных до конца года взносов/расходов, по которым может быть возвращен подоходный налог не может превышать 25% от годового налогооблагаемого дохода (рассчитанного по доходу до уплаты налогов), но общая сумма страховых взносов на страхование жизни и пенсионных накоплений (как II, так и III уровня) не может превышать 1 500 евро, поясняет представитель компании, осуществляющей пенсионные накопления INVL Asset Management. Льгота подоходного налога применяется к взносам в пенсионный фонд III уровня, выплачиваемым за вас, вашего супруга или детей в возрасте до 18 лет и детей-инвалидов старшего возраста. INVL предоставляет налоговые льготы, применимые к взносам в пенсионный фонд III уровня, уплаченным после 1 января 2019 года. Например: человек работает по трудовому договору и получает зарплату в размере 1289 евро «на бумаге» (зарплата после уплаты налогов будет около 837 евро).

Он подписал договор о пенсионном накоплении третьего уровня и перечисляет в фонд этого уровня 30 евро в месяц. В течение года общая сумма, выплаченная в личный пенсионный фонд, составит 360 евро. В следующем году при декларировании доходов и возврате налогов он получит 72 евро, т.е. 20 проц. от уплаченной суммы в 360 евро. Государственная налоговая инспекция (ГНИ) перечисляет начисленную сумму налогового вычета на банковский счет этого лица. Если человек хотел и мог воспользоваться полной налоговой льготой и не имел других расходов, к которым можно было применить льготу подоходного налога, он должен ежемесячно перечислять 125 евро в свой пенсионный фонд третьего уровня. В этом случае общая годовая налоговая скидка составит почти 300 евро.