Планируется реконструкция улиц Львово и Крокувос

Шнипишкес – один из наиболее быстро меняющихся районов Вильнюса . Наиболее быстрое развитие происходит на улицах Конституциес, Львово и Крокувос. Эта часть Шнипишкес известна как центральный деловой район Вильнюса (англ. Central Business District — CBD). Ожидается, что в ближайшие годы в центральном деловом районе Вильнюса увеличится количество рабочих мест и жителей. Будут созданы новые функции, появятся новые точки притяжения: рестораны, кафе, различные услуги. В данном контексте развития территории крайне важно формирование единой и гармоничной взаимосвязи между строениями, улицами, мобильностью и озеленением.

В 2022 году муниципалитет Вильнюса приступил к стратегическому формированию видения изменений общественных пространств Шнипишкес и улиц, соединяющих южную часть Шнипишкес. Такие изменения должны соответствовать высоким критериям качества современного города – стандарту Вильнюсской городской улицы и 10 архитектурным правилам.

В 2022 году, когда началось формирование видения изменений улиц Львово и Крокувос, были проведены исследование потребностей местных жителей и встречи с обсуждением возможных сценариев изменения улиц. Был проведен живой опрос прохожих на улицах Львово и Крокувос, а также онлайн-опрос жителей. В декабре 2022 года была организована встреча с жителями относительно возможных сценариев развития улиц Львово и Кроковус. Встречи и опросы стали важной отправной точкой в начале разработки проектов по изменениям на улицах Львово и Крокувос.