Планируется реконструкция улиц Львово и Крокувос

Встреча пройдет на 20-м этаже Вильнюсского городского самоуправления (пр. Конституциес, 3). В ходе встречи специалисты представят перспективы развития рассматриваемой территории, улиц Львово и Крокувос, а также перспективы устойчивой мобильности (в том числе общественного транспорта) на этой территории. После презентации состоится дискуссия за тематическими столами – участники смогут задать вопросы и высказать свое мнение о принципах проектирования улиц Львово и Крокувос и прилегающих к этим улицам общественных пространств.
Схемы улиц будут опубликованы на сайтах ID Vilnius и Вильнюсского самоуправления 7 мая (вторник). Схемы улиц будут отправлены зарегистрированным участникам на электронную почту, указанную в регистрационной форме.
Целью предпроектных предложений является представление предложений для будущей реализации проектов ремонта и обновления улиц Львово и Крокувос, а также прилегающих к ним зеленых зон.
Шнипишкес – один из наиболее быстро меняющихся районов Вильнюса. Наиболее быстрое развитие происходит на улицах Конституциес, Львово и Крокувос. Эта часть Шнипишкес известна как центральный деловой район Вильнюса (англ. Central Business District — CBD). Ожидается, что в ближайшие годы в центральном деловом районе Вильнюса увеличится количество рабочих мест и жителей. Будут созданы новые функции, появятся новые точки притяжения: рестораны, кафе, различные услуги. В данном контексте развития территории крайне важно формирование единой и гармоничной взаимосвязи между строениями, улицами, мобильностью и озеленением.
В 2022 году муниципалитет Вильнюса приступил к стратегическому формированию видения изменений общественных пространств Шнипишкес и улиц, соединяющих южную часть Шнипишкес. Такие изменения должны соответствовать высоким критериям качества современного города – стандарту Вильнюсской городской улицы и 10 архитектурным правилам.
В 2022 году, когда началось формирование видения изменений улиц Львово и Крокувос, были проведены исследование потребностей местных жителей и встречи с обсуждением возможных сценариев изменения улиц. Был проведен живой опрос прохожих на улицах Львово и Крокувос, а также онлайн-опрос жителей. В декабре 2022 года была организована встреча с жителями относительно возможных сценариев развития улиц Львово и Кроковус. Встречи и опросы стали важной отправной точкой в начале разработки проектов по изменениям на улицах Львово и Крокувос.