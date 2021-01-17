Pfizer и BioNTech: задержки в поставках вакцины продлятся всего неделю

Компании подчеркнули, что за счет расширения производства они смогут значительно увеличить поставки вакцины во втором квартале года, пишет RusERR.

Pfizer и BioNTech заверили, что обещанные Евросоюзу поставки вернутся к графику с 25 января и увеличатся с середины февраля.

Pfizer сообщила, что задержки продлятся 3-4 недели,что вызвало протест в Евросоюзе.

Обеспокоенность в связи с поставками вакцины от коронавируса выразили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания.