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Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech сообщили в субботу в совместном заявлении, что задержки в поставках вакцины от коронавируса, вызванные расширением производства, продлятся всего неделю.
Pfizer и BioNTech: задержки в поставках вакцины продлятся всего неделю
© PA / Scanpix

Компании подчеркнули, что за счет расширения производства они смогут значительно увеличить поставки вакцины во втором квартале года, пишет RusERR.

Pfizer и BioNTech заверили, что обещанные Евросоюзу поставки вернутся к графику с 25 января и увеличатся с середины февраля.

Pfizer сообщила, что задержки продлятся 3-4 недели,что вызвало протест в Евросоюзе.

Обеспокоенность в связи с поставками вакцины от коронавируса выразили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания.

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