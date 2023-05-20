Грандиозное катание – это уникальное, азартное и веселое развлечение для всей семьи. Это приключение, ожидание лета.

"За 5 евро можно кататься хоть весь день".

Компания рекомендует взять с собой купальные костюмы, надувные матрасы или круги, полотенце, термос с чаем, что-нибудь перекусить и, конечно же, хорошее настроение.