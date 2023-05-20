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Компания Atrakcionai.lt объявляет открытие теплого сезона и приглашает вильнюсцев и гостей столицы на развлечение. Первый раз в Литве - 80-метровая водная горка BigSlide ждет желающих развлечься. Аттракцион вы найдете 20 мая с 10 ч. до 20 ч. в районе Жверинас (недалеко от парка Вингис, на ул. Бирутес, 19).
Грандиозное катание – это уникальное, азартное и веселое развлечение для всей семьи. Это приключение, ожидание лета.
"За 5 евро можно кататься хоть весь день".
Компания рекомендует взять с собой купальные костюмы, надувные матрасы или круги, полотенце, термос с чаем, что-нибудь перекусить и, конечно же, хорошее настроение.
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