Литовская исполнительница согласилась поделиться своими мыслями сразу после финала.
"Слава Богу, что победила Украина, потому что в какой-то момент уже появились сомнения, я переживала. Но, слава Богу. Я рада за свой результат. Все очень хорошо", – сказала Моника Лю.
14 мая она выступала под 14-м номером, а в финале заняла 14-е место.
"Я очень счастлива. Моей целью был выход в финал. Я прошла. Спасибо всем. Я очень счастлива и слава Богу, что победила Украина", – сказала исполнительница.
Будет ли она участвовать в конкурсном отборе в следующем году?
"Нет. Надо один раз в жизни. Тогда ты переживаешь особенные чувства, ведь это особый опыт", – заверила собеседница.
Не секрет, что многим зрителям понравилась не только песня Моники, но и ее элегантный имидж. В этом платье она планирует выступать и в дальнейшем.
Первое, что Моника намерена сделать, когда вернется домой - отдохнуть. "Наконец-то высплюсь. Но на самом деле хочу встретить всех людей Литвы, которые поддержали меня, хочу петь, хочу выступать на концертах, хочу исполнять и другие песни, не только те, которые пою сейчас", – улыбалась собеседница.
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