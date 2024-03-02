Первые весенние выходные будут солнечными и теплыми

Ожидается переменная облачность. Больше облаков будет в первой половине дня, позже появится больше прояснений, с полудня будет светить солнце. Осадков в этот день не ожидается. Будет дуть сильный юго-восточный ветер.

Однако по-прежнему будет тепло – воздух прогреется до 9–11, местами до 12–13 градусов. Прохладнее - 6-8 градусов - будет там, где будет более высокая облачность.

В воскресенье ситуация почти не изменится. Ночью будет ясно, осадков не ожидается. Сохранится сильный ветер. На большей части территории страны будет 0–4 градуса тепла, до 1 градусов мороза будет лишь местами на востоке.