Первые признаки весны - зацвели подснежники

 
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ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В Литве несколько дней светило солнце, которое хотя и не прогрело воздух, но, кажется, разбудила вестников весны – подснежники. Они зацвели под окном одного жителя Кедайняй. Кстати, есть и другие вестники весны – из кленов течет сок, пишет портал rinkosaikste.lt.

Предприниматель, основатель зооботанического парка Гитис Гаубис заметил подснежники 21 февраля утром.

"Во дворе у меня уже цветут. Есть они и в садах Юстинавы. Чтобы удивить жену, я сорвал несколько, так утренний кофе будет ароматнее.

Самое странное, подснежники, зацветающие, несмотря на холода, приносят тепло – в прошлом году тоже после их цветения несколько недель были теплыми. Синоптики синоптиками, но лучшие вестники - подснежники", – заметил Гаубис.

Известный натуралист Селямонас Палтанавичюс сказал, что подснежники зацветают ранней весной.

"Первый признал весны - это когда сок течет из деревьев. Кленовый сок уже течет. Если весна будет долгой, то березовый сок можно пить до середины апреля. В этом году сильных холодов не было, поэтому сок долго течь не будет, поспешите насладиться", – сказал он.

Verslininkas, zoobotanikos parko įkūrėjas Gytis Gaubys pirmąsias pavasario šaukles išvydo ankstų trečiadienio rytą./Gyčio Gaubio nuotr.
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