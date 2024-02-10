Первые признаки дефляции начнут "душить" бизнес: возможны серьезные проблемы

Протестовавшие в Вильнюсе фермеры – первая ласточка дефляции.
"Снижение закупочных цен на сельскохозяйственные продукты - это выражение общих процессов дефляции", – сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.
По его словам, недовольства будет еще больше.
"Сельскохозяйственный, возможно, транспортный секторы – они первыми ощущают эти процессы. Потом настанет черед других секторов – частично и торговли, и даже услуг, который привык свои расходы взваливать на клиентов", – заметил экономист.
После двухлетнего роста уровня цен дефляция позволит жителям вздохнуть свободнее. Их покупательная способность вырастет.
"Если иметь в виду шок цен, который мы пережили – совсем кстати, чтобы индекс цен на товары и услуги немного снизился", – сказала экономист Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене.
Своими прогнозами поделилась и глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.
"Два года были очень тяжелыми, цены были высокими. Сейчас инфляция немного уменьшилась – но, не настолько, насколько в свое время был рост", – сказала она.
Бизнесу придется решать немало проблем – бремя высоких цен на потребителей легко перебросить не удастся. Придется искать, за чей счет повышать зарплаты.
"Труднее поднять доходы от продаж, ведь цены больше не растут, поэтому будет сложно выполнять обязательства – как по кредитам, так и в связи с ростом зарплат", – сказал Маурицас.
Правда, представители некоторого бизнеса отмечают, что зарплаты их работников в последнее время значительно выросли.
"В нашем секторе с 2019 года зарплаты выросли на 59%", – сказала президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.
Годовая инфляция в январе 2024 г. составляла 1%, месячная - 0,1%.
Гените-Пикчене объяснила, откуда такие результаты.
"Это связано с повышением акцизов и НДС в сфере общепита", – сказала она.
В ноябре и декабре фиксировалась годовая дефляция в размере 0,5%.
"Нормальная инфляция до 2% - это двигатель прогресса, как мы знаем, все движется, деньги обесцениваются, это стимул для инвестиций", – сказал президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс.
Затянувшаяся дефляция тоже чревата проблемами, она не поощряет расширение и инвестиции.
"Это значит, что мы не можем продать свои товары, мы снижаем цены, они ниже установленного размера, что это дает? Это больше увольняемых работников, ведь ты стараешься уменьшить расходы, стараешься отвечать ценовой политике и это, конечно, ничего хорошего всем нам не дает", – сказал Янулявичюс.
"Расходы растут, а увеличить доходы невозможно. Эта разница между доходами и расходами – это снижение прибыли, часть компаний работает в убыток", – сказал Маурицас.
Представители бизнеса говорят, что реальная ситуация прояснится уже скоро.
"Вся картина прояснится 25 февраля, когда все заплатят увеличенный НДС. Потребление снизилось", – сказала Шишкаускене.
По данным Государственного агентства данных, в январе больше всего подешевело твердое топливо, отопление, электроэнергия, горючее, а подорожали – откачка септиков и выгребных ям, услуги водопровода, фармацевтические препараты, услуги кафе и ресторанов, медицинские услуги, автомобили.