Первое сравнение цен в Литве и Польше: некоторые продукты дешевле почти на 50%

Pricer.lt сообщил, что цены в польских магазинах Biedronkа и Lidl сравнивали с ценами в литовских Maxima и Rimi.

Польские цены пересчитали в евро по курсу 1 евро – 4,58 злотых. В этой категории разница в ценах на некоторых товары составляет почти 50%.

К примеру, килограмм свиного фарша в одном литовском магазине стоит 3,58, а в Польше - 1,87 евро (разница 47%).

Такая же разница и в цене на свиной бочок. В Литве килограмм стоит 3,99 евро, а в Польше - 2,08 евро (разница 48%).

Что касается цен на свиные ребрышки, то тут разница немного меньше. В Литве килограмм стоит 4,29, а в Польше - 3,71 евро (разница 14%).

Куриные ножки в Польше на 27% дешевле (в Польше - 1,09, в Литве - 1,49 евро).

Индюшачья грудка в Польше дешевле на 36%. В Литве килограмм стоит 5,98 евро, а в Польше - 4,16 евро.

"Конечно же профессиональные ездоки в Польшу экономят еще больше, потому что ездят за продуктами на базы, но и по сравнению с ценами в магазинах разница впечатляет", – пишет Pricer.lt.

Представитель портала Пятрас Чепкаускас сказал Delfi, что определенный вывод на основе этого сравнения цен можно сделать. "Кое-что в Польше на 50% дешевле", – сказал он.

Напомним, что с 1 февраля в Польше НДС на продукты питания на 6 месяцев снизили до 0, а на горючее с 23% до 8%.