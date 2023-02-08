Суд сообщает, что прокуратура начала расследование в сентябре 2021 г, получив информацию о том, что жительница Каунасского района приобрела имущество незаконным способом.

В ходе расследования выяснили, что женщина на самом деле не может объяснить, где взяла деньги на приобретение дома и двух участков земли, обосновать происхождение имущества не мог и близкий родственник, на чье имя было зарегистрировано имущество, поэтому прокуратура попросила суд конфисковать имущество в пользу государства.

Иск был обоснован тем, что осужденный человек, возможно, переписал приобретенное незаконным путем имущество на близкого родственника – была оформлена купля-продажа на дом, построенный на 52%, участки земли на общую сумму 466 611 евро, а также на другое связанное с домом имущество за 84 174 евро.

Ответчица указала, что приобрела имущество на свои средства и на взятые в долг деньги, а ее сын с невесткой не имеют ничего общего с этим имуществом.

Суд постановил, что сын ответчицы 3 июля 2020 г. решением Литовского апелляционного суда был осужден по 1 ч. 1992 ст УК ЛР за незаконное хранение акцизных товаров (всего 60 500 пачек сигарет на сумму 182 858 евро). В деле не поднимался вопрос того, что ответчица и ее сын с семьей живут в конфискованном доме.

Сын ответчицы заявил, что деньги на жизнь и поездки ему дает мать, его семья питается вместе с отцом, матерью и братом. Сам он заботился о строительстве дома матери, искал мастеров, согласовывал разные вопросы и т.д. Поэтому суд оценил, что ответчица - это лицо, у которого конфискуют имущество, если стоимость имущества не отвечает размерам доходов ответчицы и превышает их на больше чем 100 000 евро.

Суд, рассмотрев доказательства, констатировал, что ответчица обосновала 104 553,03 евро (22076,36+82476,67), но не смогла доказать факты кредитования, также не представила документы, указывающие на источник определенных доходов.

Поскольку имущество оценили в 544 067,50 евро, разница между стоимостью имущества и доходами составляет 439 514,47 евро. При разнице больше чем в 100 000 евро, имущество кинфискуют.