Перемены в Литве: куда можно поехать, а куда - нет

В части муниципалитетов ограничения на мобильность были сняты с 16 марта (там, где уровень заболеваемости за последние 14 дней составлял не больше 200 случаев на 100 000 жителей).

Однако с 27 марта ограничения вернутся и будут действовать до 5 апреля включительно. Это изменение коснется тех муниципалитетов, где ограничение было снято.

Во всей Литве будут действовать единые правила.

Правительство напомнило, что сообщение между круговыми муниципалитетами сохранится неизменным.

Какие исключения действуют?

Возможно сообщение между муниципалитетами, если человек едет:

в муниципалитет, где проживает;

в другой муниципалитет на похороны близкого человека;

на работу (в командировку), если рабочее место находится в другом муниципалитете;

в аэропорт или в порт, на автобусный вокзал, если человек уезжает;

к врачу;

по другим важным и неотложным причинам.

Это ограничение не действует на членов одной семьи, если они едут в тот муниципалитет, где у них также есть собственная недвижимость.