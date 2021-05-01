Перемены с понедельника: вернувшихся из этой страны ждет жесткая изоляция

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С 3 мая 2021 года более жесткая изоляция ждет путешественников, вернувшихся в Литву из Индии, а обычные требования будут распространятся на приезжих из Эстонии, Польши, Словении, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Чили, Северной Македонии, Арубы и Сан-Марино.
Минздрав Литвы напоминает, что возвращающиеся в Литву должны не раньше, чем за 48 часов до начала поездки зарегистрироваться на сайте Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) и заполнить анкету.
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