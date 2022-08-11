Перед выходными – предупреждение водителям: из-за постоянных ошибок будет ужесточен контроль

Представители полиции отмечают, что особенно много полиции будет дежурить на взморье, где будет проходить фестиваль "Каркле". Правда, полиция напоминает, что контроль будет проводиться по всей стране. Стражи порядка говорят, что каждый раз в длинные выходные они слышат все те же оправдания превышения скорости, чаще всего люди говорят, что превысили скорость, поскольку спешили или опаздывали.

Представители полиции подчеркнули, что основная причина ДТП и несчастий на дорогах в Литве - превышение скорости, поэтому посоветовали водителям лучше планировать поездку и выезжать заранее, чтобы не рисковать своей жизнью и жизнью других людей.

Полиция советует тем, кто планирует выезжать в пятницу, подготовиться к поездке уже в четверг: сложить вещи, залить топливо, выезжать заранее. Стражи порядка отмечают, что именно то, что люди не готовятся к поездке, становится причиной спешки, превышения скорости, опасных маневров и нередко - ДТП.

Правда, полиция отметила, что проверять будут не только тех, кто превышает скорость. Водителей также будут проверять на трезвость.