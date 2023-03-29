Перед Пасхой литовцы штурмуют польские магазины

Жители, которые в минувшие выходные побывали в Сувалках, в фейсбуке делились фотографиями покупок и чеков. Например, в магазине Kauflandженщина купила сливочное масло по 0,85 евро, в Biedronkа куриное филе стоило 14,99 злотых за кг (3,2 евро). Правда, во время одной покупки со скидкой по дисконтной карте можно купить не больше 6 пачек масла и 3 кг курятины.
Во вторник в магазине Biedronka со скидкой продавали подгузники, одну пачку покупаешь - вторая бесплатная.
До 4 апреля действуют скидки на пасхальный шоколад – берешь два, третий бесплатно. Такие предложения были и в магазинах других сетей.
Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что в эти выходные и перед самой Пасхой в Польшу за покупками поедет немало жителей Литвы. "Это воскресенье, перед праздниками - будет рабочим. Люди поедут", – сказал он.
Эксперт отметил, что литовцам все еще стоит ездить к соседям, они могут немало сэкономить.
"Что касается цен на продукты и инфляции, то в Польше она на 5% ниже, чем в Литве. Там нет 21% НДС, вот сразу и получается разница в 30%, если следить за акциями", – отметил Чепкаускас.
"В любом случае выгодно. Только если едешь без подготовки, на прилавках у них такие цены, как у нас во время акций", – прибавил он.
По словам собеседника, если хорошо подготовиться и покупать товары со скидками, то можно сэкономить больше 30%.
"Надо изучить информационные издания, посмотреть, куда ехать, скачать все дисконтные карты и приложения, скажем, Kaufland и Biedronka,. Там действует и приложение Lidl, только надо поменять страну. Без подготовки и дисконтных карт такой большой экономии не будет. А если с подготовкой, то может быть и на 30% дешевле", – сказал представитель Pricer.lt.
По словам Чепкаускаса, лучше всего ехать в Польшу за покупками в рабочие дни.
"Люди обычно едут, когда у них есть время - в пятницу, субботу, воскресенье. Значит в эти дни, особенно у границы, будет много литовцев. Может не хватить товаров, поэтому лучшие дни для покупок – вторник, среда и четверг", – советует он.
Чепкаускас привел пример разницы в ценах: "Если у нас сливочное масло стоит около 2 евро, то в Польше - 0,79 евро".
Пока в Польше нет акций на яйца. 10 яиц в Польше стоят 1,6–2,56 евро.
В литовских магазинах появились яйца из Украины.
Pricer.lt зафиксировал, что десяток белых украинских яиц стоит 1,39 евро.
"Конечно, не 0,79 евро, как в прошлом году. А в Польше самые выгодные цены на яйва бывают в неделю перед Пасхой", – отметил Чепкаускас.
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