Перед мероприятием НАТО - два сообщения: одни призывают покинуть Вильнюс, другие - внести свой вклад

Сообщества, предоставляющие услуги по наземному обслуживанию самолетов, в прошлые выходные могли попрактиковаться в приеме у себя болельщиков баскетбола. Litcargus, который предоставляет такие услуги, говорит, что срочно ищет не менее 20 новых сотрудников, которых нужно начать обучать уже сейчас. Подробности — в репортаже LNK.

“Суть в том, что все делегации прибудут одновременно. По прибытии ожидаем около 40-50 делегаций, а также 3 тысяч членов, будет 2 тысячи журналистов, общественные организации. Подготовка будет происходить намного раньше: оборудование и другие вещи начнут прибывать намного раньше”, — сказала Реда Урбайтене, менеджер Litcargus.

В аэропортах будет большое количество самолетов.

"В Вильнюсе и Каунасе всего около 40-50 самолетов", - сказала Р. Урбайтене.

“Планы еще составляются, все просчитывается, потому что у нас действительно нет мощностей и оборудования, чтобы обслуживать одновременно. Вот почему мы работаем над этим прямо сейчас: набираем, обучаем и получаем оборудование, чтобы все прошло гладко”, — сказала менеджер Litcargus.

Каких сотрудников сейчас больше всего не хватает в команде?

“В настоящее время не хватает более 20 коллег на различных должностях”, — сказала Р. Урбайтене.

“Ответственные за грузы и багаж загружают и выгружают багаж и грузы с самолетов. Мы действительно ждем, что к нам присоединятся около 10 человек”, — сказала она.

Каковы требования для вступления в команду?

Р. Урбайтене сказала, что особых требований нет, но есть некоторые существенные моменты.

“Желательно иметь водительское удостоверение категории B. Всему остальному обучаем”, — подчеркнула она.

“У нас в компании десять инструкторов, которые полностью готовы помочь всем. Самое главное, чтобы работники были совершеннолетними – требуется, чтобы они говорили по-литовски. Мы помогаем во всем остальном. В пассажирском сервисе обучение длится около двух недель, работа на самолетах - от двух недель до месяца, теория плюс практика. Потом, конечно, люди не остаются одни на рабочем месте, у нас всегда есть инструкторы, которые также работают на рабочем месте”, — сказала менеджер по обучению Litcargus.

Инструктор Артурас Цицаревас сказал, что только когда учишься, понимаешь, что и в такой работе есть разные нюансы. По его словам, не все так просто.

Его поддержала и Р. Урбайтене.

“Для того, чтобы подготовить разностороннего работника, действительно нужно время”, — сказала она.

Остается существенный вопрос, будут ли востребованы принятые сейчас сотрудники даже после саммита НАТО?

“Нам нужны постоянные сотрудники, потому что объем действительно расширяется, количество рейсов увеличивается, чему мы очень рады. Аэропорты принимают все больше самолетов и пассажиров", - сказала Р. Урбайтене.

На данный момент занимаются распределением мест, решая как разместить все самолеты, а также сотни автомобилей, которые должны будут возить огромные делегации.

“Рассчитают, наверное, до миллиметров, как разместить самолеты, потому что мы очень ждем такие самолеты, размеры и массу которых мы раньше не видели”, — призналась Р. Урбайтене. Есть много важных деталей, которые нужно учитывать.

“Даже крылья не могут пересекаться с другим самолетом, взлетно-посадочные полосы должны быть подходящими. Впереди действительно большой вызов, но, как я всегда говорю, для нас большая честь внести свой вклад в это событие”, — сказала она.

Сотрудники, присоединившиеся к команде, получат возможность вблизи увидеть известных мировых лидеров.

По словам Р. Урбайтене, это поистине уникальная возможность.

“Конечно, может показаться, с одной стороны, что это сложно, больше работы, а мы смотрим на это с другой стороны, что то, что мы можем получить, — это бесценный опыт”, — заметила представитель компании.

Р. Урбайтене также говорила о том, что самой большой ценностью компании Litcargus являются люди.

“Без людей техника работать не будет. Один только искусственный интеллект, конечно, не заменит человека. Дополнительную стоимость в компании по-прежнему создают люди. Даже в самых незначительных случаях нам очень хочется проявить внимание ко всем”, — добавила менеджер Litcargus.