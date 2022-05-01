Пенсионер, в доме которого жили российские военные: страшно было, когда они выпивали

Василий из того же города, рассказал журналисту Delfi, что после атак российской армии его дом уже не восстановишь. "Когда мы были в отъезде, получили фотографии, я думал, вернусь, отстрою. Но когда увидел в живую... Понял, что все напрасно", – сказал он.

5 немецких танков и 6 БТР приехали в городок 12 марта. "Были взрывы, падали снаряды. Мы убежали к моему брату, у него хороший большой подвал. В нем мы провели три дня", – сказал Григорий.

"На третий день военные пришли к нам. Перелезли через забор. Мы стали с ними говорить, – рассказывал он. – Я понял, что они танк поставили во дворе и поселились в нашем доме. Мы слышали, как ломали дверь".

Григорий объяснил военным, что уже несколько дней не мог покормить своих кур и кроликов. "Нам разрешили каждый день приходить во двор. Мы приходили с утра, до 13 ч. Интересно, они сказали, что если бы мы были дома, они бы к нам не пришли в дом. Может, и так. Но потом они уже не хотели уходить из нашего дома", – рассказал он.

По его словам, в его дворе оккупанты устроили "склад".

"Обокрали магазины, тащили водку, воду, яйца ящиками, сахар мешками, муки. Это и ели", – сказал мужчина.

"Когда напивались, начинали тут расхаживать по соседним домам. Говорили, что они пришли нас спасать. Спрашивали, чем помочь. Они "зомбированы", говорили, что воюют с НАТО и поляками. Утверждали, что у нас в Украине лаборатории, в которых производят химическое оружие. Якобы Зеленский хочет применить его против России. Интересный разговор был. Я говорю, впервые слышу о том, что в Украине есть химическое оружие. Я понимаю, что это пропаганда. Объяснил, что у Украины есть своя армия. Они сказали, что у них одна цель – найти и убить Зеленского. Спорить было бессмысленно и опасно", – сказал он.

Военные пришли в подвал, где находились 11 человек.

"Там была соседская семья, они не успели уехать. Две девочки - 9 и 11 лет. Сын с женой не уехали, у них 4-месячная девочка. Мы все сидели в подвале. Ни электричества, ни газа не было. Иногда тихо заходили в дом и ложились там спать. Если слышали взрывы или стрельбу, бежали в подвал. Там было холодно, по ночам ниже 0", – вспоминал Григорий, заметив, что женщин и девочек военные не трогали.

В его доме жили 7 военных. "Молодые, 20-30 лет. Говорили, что они наемники. Самые смелые были в гражданской одежде, в спортивных костюмах. Они сюда мотоцикл привезли, велосипеды. Они все время что-то делали, а танкисты просто сидели. Стреляли здесь. Нам не угрожали, поскольку мы были в изоляции. Мой автомобиль вывели со двора и использовали как ночной пост, контролировали улицу. В дом притащили аккумулятор для радиостанции. Так поддерживали связь. Потом стали ходить к моему брату. Посмотрели, сколько нас тут. Кто. С одной стороны, нам помогло, что были дети, особенно младенец. Некоторые из них говорили, что у них тоже есть дети. Их командующий Эмиль сказал, что его жена на 9-м месяце. Им нравились дети, эта грудная малышка", – рассказал Григорий.

Он сказал, что двое военных были из Челябинска, один из Башкирии, а Эмиль – из Татарстана. Григорий заметил, что им удалось "ужиться" с оккупантами.

"Мы ушли во время второго эвакуационного коридора, 21 марта. Дома наших соседей были целыми. 6 апреля мы вернулись, заборы были выломаны, видно было, что стреляли из окна, нашли пули в стенах дома. Соседский дом и хлев сгорели, сгорели дрова во дворе. Обгорела крыша нашего хлева. Часть дома повреждена из-за высокой температуры. Они уехали на танках", – рассказал он.

Григорий сказал, что военные удивлялись, как ему удалось построить такой дом. "Сказали, что это дворец. У меня пенсия – 7000 гривен (около 220 евро), у жены – 3000 гривен (около 95 евро). Уезжая, забрали много всего, Playstation внука забрали, туалет загаженный оставили", – заметил он.

Дом Григория несильно пострадал. А вот дом Василия разбомбили. Пострадали и другие дома на той же улице.

"Все было хорошо, но приехали орки и все разрушили. Жить сейчас негде. Как только они приехали, мы эвакуировались. Приехали из танки, а на следующий день мне сообщили, что моего дома нет. Уехала вся улица, все дома разбомбили", – сказал он.

"В доме жить невозможно, осталась только коробка, внутри ничего не осталось, ни окон, ни дверей. Потолок обвалился. Они ничего у нас не взяли. Машина была в гараже, по случайности уцелела, только заднее стекло выбито", – сказал он.

"Почему стреляли неясно. Мы - мирные жители, а они – скоты, варвары. Говорят: русский мир, русский мир. Какой мир? Это фашисты, хуже фашистов. Моя мама жила, когда здесь были фашисты. Она 1928 года рождения. Те приходили, приносили шоколад. А эти... Мы мирные люди, зачем нас бомбили? Здесь 28 домов было. Что мы им сделали?" – вопрошал мужчина.

Василий сейчас живет с дочерью.

Vasilijus © Domantas Pipas

"Места там, конечно, нет. А что делать? Власть пока ничем не помогает. Должна прийти комиссия. Крыша дырявая, течет. Новый дом я уже не построю. Мне 65 лет. Сколько осталось, может лет 5. Путин говорит, что украинцы братья россиянам. Какие еще братья? Мы в первую очередь враги. Я с россиянами в армии служил, ели из одного котла. Были дружественные народы, а сейчас стали врагами. Так не должно быть. Надо его уничтожить, этого скота. За то, что пришел и напал на мирных жителей. Должна быть армия против армии, а не против мирного населения. Раньше такого не было. Вот до чего дожили в старости...", – сказал он.