Патриарх Кирилл положительно отозвался о желании литовской Церкви получить большую автономию

"Ответ (Московского патриарха Кирилла — BNS) был положительным, стало понятно, что этот статус действительно необходим", — заявил во вторник журналистам православный священник.
"Мы надеемся, что ближайший синод, который состоится в начале следующего месяца, уже сможет принять определенное решение", - добавил он.
По его словам, это будет промежуточным этапом: "Окончательное подтверждение, такого важного решения, как придание этой большей независимости, утверждается Большим церковным собором, даже не синодом, а собором Всероссийской Православной Церкви, который состоится позже".
По словам священнослужителя, такое решение ожидается еще этом году.
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