aA
Епископ Тракайский Амвросий (Литовской Православной Церкви), вернувшийся после визита в Россию, сообщил, что получил положительную реакцию от Московского Патриарха Кирилла по поводу большей автономии, первые решения ожидаются уже в августе.
Патриарх Кирилл положительно отозвался о желании литовской Церкви получить большую автономию
© Sputnik / Scanpix

"Ответ (Московского патриарха Кирилла — BNS) был положительным, стало понятно, что этот статус действительно необходим", — заявил во вторник журналистам православный священник.

"Мы надеемся, что ближайший синод, который состоится в начале следующего месяца, уже сможет принять определенное решение", - добавил он.

Статьи по теме:
Тайный визит к патриарху Кириллу: литовский епископ поехал в Москву
Православная церковь Литвы просит Московский Патриархат о самостоятельном статусе  (2)

По его словам, это будет промежуточным этапом: "Окончательное подтверждение, такого важного решения, как придание этой большей независимости, утверждается Большим церковным собором, даже не синодом, а собором Всероссийской Православной Церкви, который состоится позже".

По словам священнослужителя, такое решение ожидается еще этом году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве дорожают и старые, и новые автомобили: советы эксперта по продажам

Подержанные автомобили за последние три месяца...

Воздействие магнитных бурь напугало врачей: ждет еще одна волна

Плохое самочувствие, такая слабость, что подкашиваются...

Спасатели показали, как выплыть, если уносит в море: это спасет жизнь

В минувшие выходные Балтийское море в Литве унесло...

Депутат предлагает в городах, где будут использовать мазут, сделать бесплатными бассейны для жителей  есть и другие предложения

Депутат парламента от социал-демократов Линас...

Спецэфир Delfi с жителем Херсона: люди не хотят быть под Россией

Херсон находится под контролем российских войск с...