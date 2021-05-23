Пассажиры приземлившегося в Минске самолета передают слова Протасевича: сказал, что ему грозит смертная казнь

Краткий разговор с молодым активистом белорусской оппозиции запомнил не один пассажир. Ужасающая новость и стена молчания со стороны официальных лиц и членов экипажа вызывали еще большую тревогу. Кроме того, всех, словно преступников, обыскали солдаты с собаками, держали в узком коридоре для досмотра, даже не разрешали отойти в туалет.

Люди, приехавшие из отпуска, утверждают, что информация о предполагаемом конфликте, которая дошла до руководителей Lietuvos oro uostai из Минска, была ложной.

"Мы три часа стояли в узких коридорах без воды, туалетов и всего остального, для того, чтобы проверили наши документы и обыскали нас. Осмотр самолета занял около трех часов. Сейчас мы в неведении, нас загнали в комнату ожидания, на общую площадь не пускают. Но есть туалеты и бар. Ждем, нам никто ничего не говорит", - сказал один из пассажиров самолета, направленного в Минск.

"Было много слухов. После внезапного маневра самолета один мальчик запаниковал, взялся за голову. Только тогда мы поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было скандалов, никто ни на кого не злился. Только когда парень узнал, что мы приземляемся, опешил. Нас всех четверых вывели, собаки все обнюхали. Этого парнишку отвели в сторону и вытряхнули все его вещи. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял сотрудник органов, и вскоре они просто вывели его", - говорит мужчина, наблюдавший события вблизи.

Пассажир не скрывал, что по форме было видно, что пассажиром заинтересовались не обычные сотрудники полиции. Люди, пробывшие в неведении несколько часов, слышат только одно - что им разрешат вернуться "скоро", но, по словам свидетеля, беседовавшего с Delfi, это "скоро" продолжается с самого конца досмотра.

Другой пассажир заверил Delfi, что люди все еще недовольны. Хотя они уже могут купить еду, большинство из них ехали домой, и люди, сидящие у окна, говорят, что уже видели Вильнюс.

"Во время полета внезапно объявили, что мы будем садиться в Минске. Самолет уже летел ниже, мы надеялись, что скоро приземлимся в Вильнюсе. Люди отреагировали спокойно, а этот задержанный журналист опешил и бросился к рюкзаку", - делится другой свидетель, внезапно увидевший задержание Р. Протасевича.

На огороженной территории около 150 квадратных метров люди все еще ждут неизвестно чего. По словам собеседников, тревога не утихает, люди уже надеялись добраться до литовской столицы в 13 часов, а попали в другую страну. Информации никто не предоставляет, хотя обслуживающий персонал ведет себя вежливо. Однако среди путешественников - семьи с детьми, люди, договорившиеся о встречах, некоторым нужно будет ехать в другие города, поэтому тревожно не только людям, оказавшимся в Минске, но и их родственникам.

Комментируя ситуацию, главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что такого прецедента в истории страны не было. Изначально поступала недостоверная информация о том, что на приземляющемся самолете есть взрывчатка.

Однако, по ее словам, Беларусь использовала для посадки самолета две единицы военной техники: военный истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-24. По словам А. Скайсгирите, это очень похоже на действия белорусского КГБ.

По ее словам, полученная информация свидетельствует о том, что Беларусь четко знала, что на этом самолете летит Роман Протасевич, основатель NEXTA и член белорусской оппозиции. Всего в пассажирском самолете летело 170 человек, из них 94- граждане Литвы.