Пассажиропоток в аэропортах Литвы за год увеличился на 49%, число рейсов – на 15%

Все три литовских аэропорта в октябре обслужили 548 тыс. пассажиров - на 49% больше, чем год назад, но на 12% меньше, чем в октябре 2019 года. В месяц аэропорты обслужили 4,7 тыс. полетов - на 15% больше и на 20% меньше соответственно, было перевезено почти 2 тыс. тонн грузов - на 13% и на 28% больше соответственно.

По словам менеджера по развитию маршрутов компании Томаса Зитикиса, на рост числа пассажиров повлияло быстрое увеличение числа чартерных рейсов.

«С сентября по октябрь поток пассажиров на чартерных рейсах вырос на 15% и был на 4% больше, чем в допандемийный год за тот же период. Одним из основных факторов, в силу которых мы наблюдаем рост пассажиропотока в октябре, являются школьные каникулы и возможность путешествовать в более длительные отпуска», - сказал для пресс-релиза Зитикис.

По его словам, быстрее всего восстановление произошло в сегменте грузоперевозок - в октябре было перевезено на 28% грузов больше, чем год назад.

«Это произошло из-за высокого спроса на электронную торговлю. Обычно в летний период он немного снижается, а по мере приближения больших праздников в году возрастает. Сезонность проявляется и в авиационных показателях этого года", - сказал Зитикис.

По словам Зитикиса, количество предлагаемых направлений из Литвы почти достигло допандемийного уровня: в этом году предлагается 85 направлений, в прошлом году было 82 направления, а в 2019 году – 89 направлений.