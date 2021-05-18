"Паспорт возможностей" зарубежным туристам поначалу заменят бумажные справки о прививках

"Если ты не находишься в электронной системе здравоохранения e.sveikata, то "паспорту возможностей" неоткуда взять данные. В переходный период будут действовать и бумажные документы", - сказал на мероприятии организации Versli Lietuva ("Деловая Литва") во вторник вице-министр экономики Винцас Юргутис.

"Если человек прибыл в Литву со справкой о вакцинации, то эта справка будет действовать как альтернатива "паспорту возможностей" и во всяком случае в данный период, пока не будет очень больших потоков туристов, этим документом можно будет обойтись", - сказал вице-министр.

Иностранцы, как и жители страны, смогут получить больше услуг и с отрицательным тестом на коронавирус, однако сделать его турист должен будет за свой счет в частной клинике.

По словам В. Юргутиса, впоследствии процесс должны будут облегчить общие решения Евросоюза, которые позволят "договориться между собой" системам разных стран.

"Паспорт возможностей", который сделает доступным больше услуг привитым от коронавируса, переболевшим или людям с отрицательным результатом теста, начнет действовать на следующей неделе. Его смогут получить все граждане Литвы с 16 лет, он будет связан с системой e.sveikata.