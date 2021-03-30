Пасхальные идеи в Вильнюсе: от блюд для гурманов до "охоты" за яйцами

По инициативе Вильнюсского агентства по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius, все предложения можно найти на отдельной странице сайта.

На сайте Go Vilnius можно найти предложения ресторанов для пасхального праздника, блюда доставят на дом. Гурманы могут отведать шедевры современной кухни, а любители домашней еды - выбирать из блюд традиционной литовской кухни (крашенки, закуски из сельди, мясные и картофельные блюда, десерты).

Гостиницы подготовили специальные пасхальные предложения – отметить Пасху можно в номере, постояльцев ждет поздний завтрак и ужин с ночлегом или без, а также набор пасхальных блюд навынос. Ужин или проживание может заказать одно домашнее хозяйство. Места надо бронировать заранее.

Такие предложения представили 6 гостиниц – Imperial Hotel & Restaurant, Comfort Hotel Rock ‘n’ Roll, Radisson Blu Royal Astorija, Hillton Garden Inn, Relais&Chateaux Stikliai hotel и ibis Styles Vilnius. Ужины предлагают рестораны – Veranda, Sugamour, Grey, Etno dvaras, Katpėdėlė и др.

Эксклюзивные блюда и необычная атмосфера – это не все, что предлагают гостиницы. Comfort Hotel Rock ‘n’ Roll предлагает принять участие в пасхальной охоте за яйцами.

"Это очень простая игра – наш коллектив прячет в городе множество яиц, в день игры на сайте появляется карта. С ее помощью яйца ищут по всему городу. В яйцах спрятаны лакомства. Мы проводим игру в 5-ый раз. В этом году для безопасности мы выбрали более удаленные места на природе", – сказал исполнительный директор гостиницы Марюс Петрилёнис.

Подробности о мероприятиях можно найти на сайте Go Vilnius.