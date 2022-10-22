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Партия свободы представила кандидата в мэры Вильнюса – им стал депутат Томас-Витаутас Раскявичюс.
Tomas Vytautas Raskevičius
Tomas Vytautas Raskevičius
© ELTA / Tomas Vinickas

В четверг кандидатуру Раскявичюса поддержал нынешний мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Кандидата выбирали по интернету члены Союза свободы и его электорат.

Напомним, что первым о намерении принять участие в выборах мэра Вильнюса сообщил экс-мэр Арутас Зуокас. Консерваторы выдвинули кандидатуру Валдаса Бенкунскаса, соцдемы – депутата Расы Будбергите, "крестьяне" – европарламентария Стасиса Якелюнаса, демократический союз "Во имя Литвы" – Лукаса Савицкаса, национальное объединение – Витаутаса Синицы.

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