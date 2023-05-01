Парламенту Литвы снова предложат изменить статус 1 мая

Член Движения либералов Андрюс Багдонас с коллегой Симонасом Гентвиласом уже регистрировал такое предложение во время осенней сессии дважды.

Однако оба раза его снимали с повестки.

Оппозиционные социал-демократы осенью сказали, что по их мнению такое предложение либералов - популизм.

Как и полгода назад, так и сейчас Альгирдас Сисас высказался против этого предложения, заметив, что 1 мая - не советский, а международный праздник. Поэтому, если в стране уважают труд, то, по словам Сисаса, не стоит упразднять такой праздник.

Однако либералы надеются, что парламент рассмотрит их предложение.

"Мы видим, что Литва с точки зрения европейского контекста, отличается большим числом праздничных дней – средний показатель по ЕС - 14, а в Литве - 16. (…) Наше предложение – упразднить выходной, чтобы 1 мая был обычным рабочим днем. Второе предложение - включение 1 мая в число памятных дней", – сказал Багдонас.

Он подчеркнул, что третье предложение - предоставить работникам в Литве дополнительный выходной день, их станет 21.

"Третье предложение, чтобы не пострадали жители Литвы - это дополнительный день к отпуску, чтобы человек мог по своему усмотрению использовать этот день", – заметил Багдонас.

Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене высказывается против такого предложения.

По ее словам, такое решение только ухудшит положение работников, а если депутаты на самом деле хотят улучшить условия для работников, им стоит увеличить число дней отпуска.

"Что будет, если праздничный день мы заменим дополнительным дням отпуска – за него будут платить по обычному тарифу да еще и надо выпросить у работодателя этот день. (…) С другой стороны, если группа депутатов хочет улучшить условия для работников, то надо увеличить количество дней отпуска, у нас сейчас число дней минимальное по ЕС. А тут псевдозабота – с одной стороны говорят, что борются за более продолжительный отпуск, а с другой - лишают людей праздничного дня, который дает больше пользы", – сказала Ругинене.

Однако Багдонас отметил, что это ЛКП должна предлагать парламенту удлинить отпуск и "завоевать" его для работников.

"Есть страны, где профсоюзы добились 27 дней отпуска, я хочу пожелать профсоюзам, чтобы они не 1 мая митинги проводили, а просто попытались добиться более продолжительного отпуска для работников, как в других странах ЕС", – подчеркнул он.

Сисас сказал, что никогда не поддерживал предложение об упразднении праздника 1 мая.

"Конечно, этот день нужен, если мы уважаем труд, который лежит в основе всего. Начиная с социальной жизни, заканчивая доходами", – сказал депутат.

"Хочу напомнить, что этот праздник появился в Америке, даже в царской России 120 лет назад его пытались праздновать. (…) И в годы Независимой Литвы", – заметил Сисас.

Он не считает, что выходной надо переносить на другой день, например, на 13 января.

"Тогда события были вечером и ночью. Это не был день. Этот праздник итак прекрасно празднуют, каждый год 13 января бывают костры. Люди, предлагающие перемены, не интересуются, что и как было, им не хватает фантазии, поэтому единственный способ для них – упразднить 1 мая", – сказал Сисас.