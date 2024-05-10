Парламент занялся проектом закона о защите домашних животных от отравителей

Депутат заявил, что разработке законопроекта способствовал скандал с массовым отравлением кошек в Кунигишкес (там было отравлено 17 кошек).
"Это довольно нередкие случаи по всей Литве. Я разговаривал с ветеринарами, такие случаи участились. Мотивы бывают разные, например, споры, поссорились соседи и из мести, к сожалению, страдают домашние животные", – сказал Скритулскас, представляя проект.
В случае одобрения закон "О благополучии и защите животных" будет дополнен положением о том, что распространение химических веществ в общественных местах также является жестоким обращением с животными, за которое полагается административная и уголовная ответственность.
В первом чтении за проект проголосовали 44 депутата Сейма, 1 был против, 2 депутата воздержались. Ожидается, что после рассмотрения в Комитете по охране окружающей среды законопроект вновь появится на пленарном заседании 18 июня.
Надеются, что после принятия поправок к закону снизится количество случаев отравления животных химическими веществами и упростится процесс рассмотрения дел о такого рода административных правонарушениях.