Парламент намерен упразднить выплаты на канцелярские расходы, которые платят членам горсоветов

Поправки к закону зарегистрировали члены парламентского Комитета по управлению государством и муниципалитетами. В поправках предложено платить членам горсовета зарплаты в размере 20% зарплаты мэра конкретного муниципалитета.

Значит, в зависимости от размера муниципалитета, зарплаты будут составлять 600–750 евро "на руки".

Лидер оппозиции, председатели комитетов и комиссий, а также их заместители, будут получать надбавки.

Зарплаты членов горсовета будут уменьшать, если они будут пропускать заседания совета, комиссий или комитетов. Предложено отказаться от выплат на канцелярские расходы, но оставить право на получение места для заседаний, технические средства и помощь для выполнения функций.

"Этих гарантий должно быть достаточно, чтобы член горсовета был обеспечен всем необходимым для работы – компьютерной техникой, телефоном и др., если ему это нужно. Это не значит, что администрация должна купить все каждому члену горсовета (даже если он об этом не просит), наоборот – у члена горсовета есть право на получение необходимых средств", – сказано в пояснении к проекту.

За поправки 1 июня проголосовали 95 депутатов, 7 воздержались, против никто не голосовал.

Если парламент одобрит эти изменения, то поправки вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Парламентарии решили менять действующий порядок после того как общественный деятель Андрюс Тапинас начал предавать огласке случаи возможного злоупотребления средствами на канцелярские расходы, а расследования начала полиция.

Сейчас члены горсоветов в Литве получают зарплаты и выплаты на канцрасходы. Зарплата члена горсовета не может быть меньше 0,5 средней зарплаты и больше 1 средней зарплаты. Глава оппозиции и члены комитетов и комиссий получают дополнительные надбавки.