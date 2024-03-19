Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона об отказе от монет номиналом 1 и 2 цента при оплате наличными

Вопрос отказа от мелких монет в Литве обсуждается уже давно.

Представители Центробанка Литвы уже прежде говорили, что, согласно статистике, 70% 1–2-центовых монет не возвращаются в банк.

В законопроекте предлагается установить, что при оплате физическим и юридическим лицом за товары хозяйствующему субъекту наличными деньгами итоговая сумма, рассчитанная за одновременно приобретенный товар, округляется до ближайшего числа, кратного 5.

Предусматривается, что окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 1 или 2 евроцента, будет округлена до 0, а сумма, заканчивающаяся на 3 или 4 евроцента, будет округлена до 5. Тогда как сумма, заканчивающаяся на 6 или 7 евроцентов, будет округлена до 5, а окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 8 или 9 евроцентов, будет округлена до 10.