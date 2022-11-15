Парламент Литвы склоняется к введению запрета на бесплатные одноразовые пакеты

За такие поправки проголосовали 108 депутатов, против никто не голосовал, 9 воздержались.
Либерал Ромуальдас Вайткус сказал, что такое решение не только поможет беречь природу, но и положительно изменит поведение пользователей.
"Благодаря такому решению мы не только не будем складывать один помидор или яблоко в отдельные пакеты, но и научимся использовать пакеты - одноразовые или текстильные для винограда или орехов. Это небольшое, но важное изменение побудит отказаться от использования ненужных пакетов", – сказал он.
Если парламент одобрит это решение и на последней стадии, то с 1 июля 2023 года за бесплатную раздачу пакетов магазины ждут предупреждения штрафы. Продавцы и распространители будут получать штрафы в размере 30-60 евро, а главы компаний – 100-200 евро.
Во время обсуждения этого предложения в комитетах указывалось, что в Эстонии после того, как пакеты в магазинах сети Rimi стали стоить 5 центов, ежегодно экономят 6 тонн пластика.
По данным Eurostat, каждый житель Литвы ежегодно использует больше 300 тонких пластиковых пакетов.
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Vienu svarbiu aspektu palygino nuosavus namus ir daugiabučius – atsakymas gali kaip reikiant nustebinti Kritikuoja Vyriausybės sprendimą dėl šildymo kompensacijų (1)
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