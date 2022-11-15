Парламент Литвы склоняется к введению запрета на бесплатные одноразовые пакеты

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Парламент Литвы 15 ноября в первом чтении одобрил запрет на использование бесплатных одноразовых пакетов с июля 2023 года – за них должны брать небольшую плату. Исключение будет распространятся на пакеты, в которые складывают рыбу, мясо или продукты из рыбы или мяса.
Plastikiniai maišeliai
Plastikiniai maišeliai
© Stopkadras / DELFI.TV

За такие поправки проголосовали 108 депутатов, против никто не голосовал, 9 воздержались.

Либерал Ромуальдас Вайткус сказал, что такое решение не только поможет беречь природу, но и положительно изменит поведение пользователей.

"Благодаря такому решению мы не только не будем складывать один помидор или яблоко в отдельные пакеты, но и научимся использовать пакеты - одноразовые или текстильные для винограда или орехов. Это небольшое, но важное изменение побудит отказаться от использования ненужных пакетов", – сказал он.

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Если парламент одобрит это решение и на последней стадии, то с 1 июля 2023 года за бесплатную раздачу пакетов магазины ждут предупреждения штрафы. Продавцы и распространители будут получать штрафы в размере 30-60 евро, а главы компаний – 100-200 евро.

Во время обсуждения этого предложения в комитетах указывалось, что в Эстонии после того, как пакеты в магазинах сети Rimi стали стоить 5 центов, ежегодно экономят 6 тонн пластика.

По данным Eurostat, каждый житель Литвы ежегодно использует больше 300 тонких пластиковых пакетов.

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