Парламент голосовал по вопросу отказа от 1 и 2-центовых монет

"Это будет не только плюс, но и минус для бизнеса. И люди будут платить меньше", – ответил Линге.

Он сказал, что это нельзя сравнивать с округлением, которое нейтрально для бизнеса и покупателей.

"Это принесет магазинам около 8 млн. евро в год. Сколько бизнес заработает на предлагаемом нами округлении, на кассовых аппаратах, которые будут округлять суммы", - вопрошал он.

Представитель Партии труда напомнил, что в магазинах уже введена плата за одноразовые пакеты.

"Суть предложения – позволить в местах торговли при наличном расчете округлять конечную сумму. Есть основные акценте: это касается мест торговли при наличном расчете, это округление и касается конечной суммы", – сказал Линге.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге сказал, что после принятия этого предложения, не придется искать 1 или 2 цента, чтобы дать сдачу, чеканить мелкие монеты.

Соответствующие поправки представил Центробанк Литвы . Их в первом чтении поддержали 65 депутатов, 17 были против, а 22 воздержались.

Член фракции "Во имя Литвы" Томас Томилинас считает, что проект представлен несвоевременно и является рискованным.

"Мы видим опасность: наивно надеяться, что все участники рынка будут округлять суммы в сторону меньших. Мы живем в условиях свободного рынка, где цены устанавливает бизнес. Мы живем в стране, где 47% жителей живут от зарплаты до зарплаты, поэтому людям нужен каждый цент", – сказал он.

"Это решение коснется только наличного расчета, а перед лицом войны любое ограничение операций с наличными рискованно", – считает Томилинас.

Подчеркивают, что жители смогут платить монетами достоинством в 1 или 2 цента, но не будут получать их в виде сдачи.

Рита Тамашунене сказала, что округление вызывает вопрос честности. Она также напомнила, что инфляция никуда не исчезла, речь идет о рецессии.

По словам Линге, новый порядок вступил бы в силу с 1 мая 2025 года.

Центробанк Литвы отмечает, что большая часть этих монет используется всего один раз.