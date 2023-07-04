Парламент голосовал по вопросу отказа от 1 и 2-центовых монет

Соответствующие поправки представил Центробанк Литвы. Их в первом чтении поддержали 65 депутатов, 17 были против, а 22 воздержались.
Обсуждение этого вопроса продолжится на осенней сессии.
Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге сказал, что после принятия этого предложения, не придется искать 1 или 2 цента, чтобы дать сдачу, чеканить мелкие монеты.
"Суть предложения – позволить в местах торговли при наличном расчете округлять конечную сумму. Есть основные акценте: это касается мест торговли при наличном расчете, это округление и касается конечной суммы", – сказал Линге.
Представитель Партии труда напомнил, что в магазинах уже введена плата за одноразовые пакеты.
"Это принесет магазинам около 8 млн. евро в год. Сколько бизнес заработает на предлагаемом нами округлении, на кассовых аппаратах, которые будут округлять суммы", - вопрошал он.
Он сказал, что это нельзя сравнивать с округлением, которое нейтрально для бизнеса и покупателей.
"Это будет не только плюс, но и минус для бизнеса. И люди будут платить меньше", – ответил Линге.
Член фракции "Во имя Литвы" Томас Томилинас считает, что проект представлен несвоевременно и является рискованным.
"Мы видим опасность: наивно надеяться, что все участники рынка будут округлять суммы в сторону меньших. Мы живем в условиях свободного рынка, где цены устанавливает бизнес. Мы живем в стране, где 47% жителей живут от зарплаты до зарплаты, поэтому людям нужен каждый цент", – сказал он.
"Это решение коснется только наличного расчета, а перед лицом войны любое ограничение операций с наличными рискованно", – считает Томилинас.
Подчеркивают, что жители смогут платить монетами достоинством в 1 или 2 цента, но не будут получать их в виде сдачи.
Рита Тамашунене сказала, что округление вызывает вопрос честности. Она также напомнила, что инфляция никуда не исчезла, речь идет о рецессии.
По словам Линге, новый порядок вступил бы в силу с 1 мая 2025 года.
Центробанк Литвы отмечает, что большая часть этих монет используется всего один раз.
В Литве ежегодно в обороте появляется по 40 млн. новых монет в 1 и 2 центра. Всего в обороте есть 770 т таких монет - это 11 вагонов. Ежегодно это количество увеличивается на 80 т или 1 вагон.
С момента введения евро государство потратило на чеканку или приобретение этих монет 4 млн. евро. 1-2-центовые монеты на сумму 2 млн. евро в Литве уже утеряны. Ежегодно теряют около трети миллиона евро такими монетами. Такие монеты оседают в копилках, шкафчиках, фонтанах.
Округление будет выглядеть так – берется конечная сумма, если она заканчивается на:
1) 1 или 2 цента, то округляется до 0,
2) 3 или 4 цента, то округляется до 5,
3) 6 или 7 центов, то округляется до 5,
4) 8 или9 центов, то округляется до 10.