Паневежская полиция просит о помощи: пропала служебная собака

 
Аквиле Бружинскайте
ru.DELFI.lt
Dingo Panevėžio apskrities policijos šuo Reksis
Dingo Panevėžio apskrities policijos šuo Reksis
ФОТО: Panevėžio apskr. policijos nuotr.
Оказывается, иногда может пропасть и участвующая в поисках пропавшего человека собака. Паневежская полиция сообщает, что во время поиска пропавшего человека исчезла служебная собака Роксис.

Полиция информирует, что 16 апреля Роксис пустился на поиски пропавшего в лесу человека. Полиция нашла пропавшего, но исчезла служебная собака.

"Наш красавец Роксис вчера с таким энтузиазмом принял участие в поисках пропавшего человека. [...] На Роксисе - черный полицейский жилет и оранжевый ошейник", – сообщает на Facebook Паневежская полиция.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, звонить по номеру 112.

Роксис потерялся в Паневежском районе, около деревни Данюнай.

Dingo Panevėžio apskrities policijos šuo Reksis
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