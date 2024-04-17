Паневежская полиция просит о помощи: пропала служебная собака

Полиция информирует, что 16 апреля Роксис пустился на поиски пропавшего в лесу человека. Полиция нашла пропавшего, но исчезла служебная собака.
"Наш красавец Роксис вчера с таким энтузиазмом принял участие в поисках пропавшего человека. [...] На Роксисе - черный полицейский жилет и оранжевый ошейник", – сообщает на Facebook Паневежская полиция.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, звонить по номеру 112.
Роксис потерялся в Паневежском районе, около деревни Данюнай.
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