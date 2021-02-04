Пандемия бьет по финансам жителей Литвы: боятся остаться без работы и не хотят соблюдать запреты

Представитель Swedbank Юрате Цвиликене в четверг на пресс-конференции рассказала, что во время второго карантина на 3% жителей больше ощутили влияние карантина на свои финансы. Но, несмотря на это, настроение жителей улучшается.

"Интересно, что, несмотря на пандемию, увеличивается число людей, которые не ощущают ее воздействия – их стало на 5% больше. Мы видим меньше людей, которые опасаются за свое будущее, похоже, во время карантина люди спокойнее за свои финансы", – сказала Цвиликене и сравнила второй карантин со вторым ребенком.

Согласно исследованию, люди больше всего боятся остаться без работы (5 человек из 10).

"В прошлом году 1/4 была спокойна за свои рабочие места, а сейчас таких стало 34%. Похоже, люди видят какие-то просветы или мирятся с положением и ищут из него выход", – сказала Цвиликене.

По ее словам, больше всего за свои финансы опасаются люди с самым небольшим заработком, низкоквалифицированные работники, безработные и студенты. Чем выше у людей доходы и квалификация, тем меньше ущерба им приносит пандемия.

Исследование показало, что больше всего пандемия сказалась на людях, которые зарабатывают меньше 300 евро и работают в сфере общепита и проживания, торговли, меньше всего переживают работники из строительной сферы, промышленной и сферы образования. Сельские жители также меньше переживают, чем горожане.

"Немало беспокойства связано с обязательствами по кредитам, нехватка сбережений, сокращение доходов или безработица", – сказала представитель банка.

Исследование показало, что во время первой волны люди получили урок – стали откладывать деньги, чтобы у них был финансовый резерв хотя бы на несколько месяцев.

Согласно исследованию, вторая волна изменила отношение жителей к запрещенным услугам – 40% респондентов сказали, что точно пошли бы тайно или возможно пошли бы к парикмахерам, косметологам, спортивным тренерам, массажистам и т.д., если карантин будет продлен.

"Люди устали, вероятно, им некоторые ограничения уже непонятны", – сказала Цвиликене. Категорически не согласны пользоваться нелегальными услугами 5% респондентов.

"С одной стороны -это подтверждение того, что люди устали, но иногда это связано с желание помочь лишившимся работы предпринимателям, даже если это рискованно для здоровья", – сказала она.