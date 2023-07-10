Памятка жителям: какие ждут ограничения, и чего лучше не делать во время саммита НАТО

11–12 июля изменится расписание и трассы автобусов 1, 4, 7, 10, 21, 24, 33, 49, 55, 56, 59, 88:

1 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"

4 автобус будет курсировать по Шоссе Родунёс поедет до остановки "Родунёс содай"

7 автобус будет курсировать до Дома печати

10 автобус будет ездить в объезд по ул. Пилимо

21 автобус не будет заезжать в Лаздинай, а поедет по ул. Осло до Лаздинеляй

24 автобус будет ездить по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю

33 автобус будет курсировать по ул. Шейминишкю и Оланду

49 автобус не будет ходить по ул. Жальгирё, он будет курсировать по по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю и ул. Осло

55 автобус будет курсировать до Парка сказок

56 автобус будет курсировать по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю

59 автобус будет ходить до Лаздиная

88 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"