Памятка для самозанятых: кто может не платить взносы в "Содру", и как меняется размер взноса

Можно не платить ГНСС, если человек получает пенсию по старости или инвалидности из другой страны ЕС или Европейской экономической зоны. В таком случае надо предъявить доказательства получения таких выплат.

Если человек получает пенсию по старости или инвалидности, пенсионное пособие и при этом работает на себя, то ему не надо платить ни ГНСС, но ОНЗ. Если такой человек хочет платить ГНСС, чтобы накапливать стаж, который позволит увеличить пенсию, он должен информировать об этом "Содру".

В зависимости от вида деятельности самозанятые накапливают пенсионный стаж, в случае болезни могут получать выплаты по болезни, выплаты по отцовству и материнству, выплаты по уходу за ребенком. Благодаря ежемесячным взносам ОНЗ - пользоваться услугами здравоохранения.

Жители, которые работают по справке об индивидуальной деятельности, по бизнес-удостоверению, руководители малых товариществ или индивидуальных предприятий обязаны платить государственный налог на социальное страхование (ГНСС) и обязательный налог на здравоохранение ( ОНЗ ).

ГНСС и ОНЗ могут не платить самозанятые в первый год работы на себя, однако в таком случае они не получат стаж и у них не будет медицинского страхования.

Тариф ОНЗ составляет 6,98% от минимальной зарплаты. С 2024 года это 64,50 евро в месяц. Важно напомнить, что ОНЗ, как и другие налоги социального страхования, платят от заработанной суммы. Месячный взнос зависит от минимальной зарплаты. Если у самозанятого человека доходы выше минимума, то оставшуюся часть ОНЗ он должен будет заплатить, когда заполнит декларацию в 2024 году.

Фермеры платят ОНЗ в размере 2,33% от минимальной зарплаты. В 2024 году это 21,53 евро в месяц.

С минимальной зарплатой связаны и взносы тех, кто работает по бизнес-удостоверению. Они платят 8,7% от минимума в качестве налога на пенсионное страхование (80,57 евро в месяц, если человек не копит на пенсию дополнительно и 108,29 евро, если откладывает на нее).