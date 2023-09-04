Паланга в десять раз повысила стоимость за деревья: за спиленную сосну придется заплатить 18 000 евро

По словам Палангского самоуправления, новые расценки рассчитываются после оценки каждого сантиметра спиленного дерева.

Отныне растущие на территории курорта деревья диаметром от 12 до 40 см будут стоить от 30 до 130 евро за сантиметр, диаметром от 40 до 80 см – от 60 до 260 евро, а деревья диаметром от 80 и более – от 120 до 520 евро.

Исходя из этих расценок, будет рассчитываться компенсация, которую гражданин, после получения разрешения, будет обязан уплатить за удаляемое зеленое насаждение, находящееся под охраной самоуправления. Итоговая восстановительная стоимость зеленого насаждения будет зависеть от группы, к которой отнесено дерево, отмечается в пресс-релизе самоуправления.

В пресс-релизе самоуправления подчеркивается, что спиливание сосны с диаметром ствола 75 см теперь может обойтись примерно в 18 тыс. евро.