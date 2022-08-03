Паланга продолжает удивлять отдыхающих ценами: литовцы едут в Польшу

Отдыхающим в Паланге приходится хорошенько поискать место, где можно вкусно и недорого поесть. Чтобы у клиентов не было шока при виде цен уже за столиком, многие рестораны выставляют меню на обозрение у входа, сообщает LNK Žinios.

Например, мясные тефтели с картофельным пюре будут стоить 13 евро, утиная печенка - 23 евро.

"Две недели назад мы с ребенком ходили сюда, самое дорогое блюдо было 16 евро. Мы ели стейк", – сказала женщина.

"Мы были у моря в Германии, там дороже. Стейк там стоит 22 евро. Да, разница небольшая. Поэтому и пусто. Раньше в Паланге было много людей, а сейчас не очень. Значит летят туда, где дешевле", – сказал мужчина.

"Знаете, в Лондоне дешевле, чем здесь", – сказал другой собеседник.

"Может, и подорожало немного. Мы здесь второй день, я ничего страшного не увидела. Я думала, будет хуже", – сказала женщина.

"Цены как на курорте. Я не думаю, что люди сюда приезжают в поисках низких цен", – заметил еще один собеседник.

"Может, что-то даже дешевле стало, по крайней мере мы попали в такое место, где цеппелины были дешевле, чем в Швянтои. Здесь 6,5 евро, а там 8,8 евро", – сказал мужчина.

Аренда велосипеда на 2 часа в Кунигишкес стоит 25 евро.

Экономисты видят признаки неадекватности цен, люди стали покупать меньше.

"Когда цены станут неадекватными, на это быстро отреагирует спрос. Если жители пока готовы покупать блюда по высоким ценам во время отдыха в Паланге, то это побуждает поддерживать такие цены", – сказала аналитик INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

Кого цены в Паланге шокируют, могут ездить в Польшу. Эта страна продлила действие льготного НДС на продукты и горючее. Несмотря на эти действия польских властей, инфляция в стране составила больше 14% (в Литве 21%), поэтому экономисты считают, что решение не оправдало себя.

Однако литовцам, которые ездят на отдых в Польшу, все равно кажется, что там дешево.

В ресторане в центре Гданьска осьминог стоит 13 евро, яичница – 4 евро, тартар – 9 евро, суп – 4,5 евро, алкогольные коктейли 4-5 евро.

Минфин Литвы отмечает, что не будет следовать примеру Польши и снижать НДС.

По данным Департамента статистики Польши, литовцы в первом квартале этого года уже истратили в Польше 52 млн. евро. По данным литовских банков, в этом году литовцы рассчитываются в Польше в 3,5 раза чаще, чем в прошлом году в то же время.