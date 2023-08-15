Паланга продолжает удивлять ценами: за два дня семья истратила 1000 евро

"Если отдыхать, то отдыхать. Неужели будешь на отдыхе считать каждый цент? Для того год и работаешь, чтобы потом отдохнуть", – сказали Delfi Марюс и Лина из Каунаса.
На вопрос о ценах, они махнули рукой и сказали: "А где сейчас в Литве дешево? Если смотреть только на цены, то зачем вообще ехать в отпуск? Нет денег – сиди дома. Если работаешь и зарабатываешь, то можешь себе позволить".
Иной позиции придерживается семья из Вильнюса. "Мы проехали с двумя детьми. Только за 4 ночи в гостинице заплатили 1000 евро. Сходили на колесо обозрения, это развлечение стоило 45 евро. Где вы такие цены видели? Конечно дорого", – сказал Витаутас.
Он сказал, что только еда в кафе или ресторане обходится на четверых в 70-80 евро.
"Мы с женой ели курятину, каждое блюдо по 14 евро, дети бургеры по 12 евро.Плюс напитки, детям - мороженое", – рассказали вильнюсцы.
По их словам, отдыхать в Паланге с детьми тяжело, ведь здесь много развлечений: батуты, игровые аппараты, машины, кинотеатры 5D и др.
"Ведь и вы были детьми, знаете, что им всего хочется. Там 10 евро, там 10 евро, так в кошельке денег становится все меньше. За два дня уже потратили не одну сотню евро", – заметил Витаутас.
Журналисты Delfi интересовались, какие развлечения предлагают в Паланге, и сколько они стоят.
Билет на колесо обозрения на 1 взрослого человека стоит 15 евро (весной было 10 евро), на ребенка - 10 евро. Билеты для семьи с двумя детьми до 12 лет – 45 евро, с тремя – 50 евро (весной соответственно 45 и 40 евро).
Несмотря на цены, к колесу обозрения стоит длинная очередь.
"Как же приехать в Палангу и не сделать селфи для социальных сетей? Колесо обозрения стало символом Паланги. Посмотрите, что творится в социальных сетях", – сказали подростки из Биржай.
Немало отдыхающих арендует велосипеды, веломобили. Аренда велосипеда стоит 5 евро в час и 25 евро в сутки, спортивного велосипеда – 7 и 35 евро, велосипеда с детским креслом - 6 и 30 евро, с прицепом – 10 и 50 евро. Стоимость аренды двухместного веломобиля – 12 евро в час, четырехместного – 20 евро, шестиместного – 30 евро.
В начале аллеи им. Й.Басанавичюса внимание привлекает вращающийся домик, рядом надпись "Дом 360 градусов".
"Зайдите внутрь, испробуйте это развлечение. Такого чувства вы еще никогда не испытывали. Дом вращается, а вы стоите на специальной платформе. Внутри кажется, что кружится не дом, а вы", – приглашал предприниматель.
Стоимость развлечения на 1 человека – 5 евро, для троих – 12 евро, четверых – 16 евро, пяти человек – 20 евро.
В нескольких метрах от дома - тир: 8 выстрелов из пневматической винтовки – 4 евро, 16 выстрелов – 6 евро.
Сдают в аренду и электрические машинки для детей - 6 евро за 5 минут, парк батутов – 9 евро за 30 минут и 13 евро за час, электрические детские картинги – 5 евро, забрасывание баскетбольного мяча в автомат – 2 евро.
Рядом с пирсом предлагают сделать фотографию с огромным попугаем.
"Фото сделаем за минуту, цена – 8 евро", – сказал предприниматель.
Внимание детей привлекает и робот. Рядом с ним ходит девушка, которая предлагает сделать фото с роботом - моментальная фотография – 7 евро, фото на свой телефон – 5 евро.
На ул. Й.Басанавичюса стоит очередь за гонконгскими вафлями с мороженым и ягодами. Они стоят 5-6,5 евро.
Удивили цены на магниты-сувениры с надписью Паланга – 3,5–4 евро. За границей такие магниты стоят 1-2 евро.
В Паланге предприниматели предлагают сделать брелок, зеркало или магнит со своей фотографией, цена такой услуги - 10 евро.