Паланга продолжает удивлять ценами: за два дня семья истратила 1000 евро

"Если отдыхать, то отдыхать. Неужели будешь на отдыхе считать каждый цент? Для того год и работаешь, чтобы потом отдохнуть", – сказали Delfi Марюс и Лина из Каунаса.

На вопрос о ценах, они махнули рукой и сказали: "А где сейчас в Литве дешево? Если смотреть только на цены, то зачем вообще ехать в отпуск? Нет денег – сиди дома. Если работаешь и зарабатываешь, то можешь себе позволить".

Иной позиции придерживается семья из Вильнюса. "Мы проехали с двумя детьми. Только за 4 ночи в гостинице заплатили 1000 евро. Сходили на колесо обозрения, это развлечение стоило 45 евро. Где вы такие цены видели? Конечно дорого", – сказал Витаутас.

Он сказал, что только еда в кафе или ресторане обходится на четверых в 70-80 евро.

"Мы с женой ели курятину, каждое блюдо по 14 евро, дети бургеры по 12 евро.Плюс напитки, детям - мороженое", – рассказали вильнюсцы.

По их словам, отдыхать в Паланге с детьми тяжело, ведь здесь много развлечений: батуты, игровые аппараты, машины, кинотеатры 5D и др.