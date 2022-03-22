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Бывший политик, летчик, президент, которого сняли с должности путем импичмента, Роландас Паксас в следующем году планирует повторить легендарный перелет через Атлантический океан, совершенный Стяпонасом Дарюсом и Стасисом Гиренасом. В минувшие выходные он уже испытал приобретенный для этих целей самолет Bellanca, пишет Lietuvos rytas.
Rolandas Paksas
Rolandas Paksas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Самолет Bellanca, на котором к полету готовились Дарюс и Гиренас, Паксас приобрел в Канаде, его разобрали и по морю доставили в Литву.

"Мы получили оригинальные чертежи Bellanca, но где найти чертежи Lituanicа Дарюса и Гиренаса пока не знаем. Надеемся, что они еще хранятся в Америке, и нам удастся их получить. Тогда надо будет переделать самолет, чтобы он стал Lituanica и вместо 1000 км мог преодолеть 8000 км. Тогда над переработкой самолета работала вся промышленность, сейчас тоже придется поработать и конструкторам, и инженерам. На это потребуется около 25 000 евро", – сказал Паксас.

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Над Каунасом снова пролетел самолет Lituanica

Дарюс и Гиренас вылетели из Нью-Йорка в Каунас 17 июля 1933 года, перелетев через Атлантический океан, они при невыясненных обстоятельствах 17 июля разбились на территории тогдашней германии, недалеко от Зольдина. Это был первый перелет в сложных погодных условиях, во время которого из США в Европу везли авиапочту.

Самолет преодолел 6411 км за 37 часов и 11 минут – это было второе достижение в истории авиации по преодоленному расстоянию. До окончания полета пилотам оставалось три часа.

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