Пациенты в литовских больницах уходят в мир иной в одиночестве

Бывают даже такие случаи, когда близкие намеренно наносят себе травмы, чтобы попасть в больницу и повидать находящегося при смерти родственника.

Поэтому к правительству Литвы обратились с просьбой разрешить навещать пациентов, находящихся в очень тяжелом состоянии, если они не больны ковидом.

Последний раз видела маму в октябре. В декабре ее удалось увидеть уже в гробу. С таким опытом столкнулась Юрга, проживающая в Германии.

Весной прошлого года во время карантина Юрга просила свою пожилую маму никуда не выходить из дома, чтобы после пандемии она и ее дети могли встретиться с пожилой женщиной. Однако состояние здоровья пенсионерки ухудшилось, осенью ее передали в больницу с отделением для паллиативного ухода. Ни Юрга, ни другие близкие не могли навещать ее, хотя все они были здоровы.

"Она стала заложницей карантина. Она не болела COVID–19, но никому не разрешили с ней повидаться, ни мне, ни моим детям. Брата впустили ровно на одну минуту, практически в скафандре. Он не мог даже дотронуться до нее, хотя хотел обнять и поцеловать", – рассказала журналистам LNK Юрга Климайте-Риблинг.

Она помнит последнюю встречу своих детей с бабушкой, еще до карантина.

"Я видела, насколько человек приходит в себя, внучки для нее были главным. Она уже тогда не знала, ни какой год на дворе, ни какое время года. Но, увидев девочек, задавала им простые вопросы – не холодно ли вам, как дела в школе", – рассказала женщина.

Юрга убеждена, что если пациент серьезно болен и ни он, ни его близкие не болеют коронавирусом, им должны разрешить встречаться.

"Если видят, что скоро конец, чего там уже беречь... Я слышала разные истории, одна женщина радовалась, что получила травму и попала в ту же больницу, где находилась ее мама. Если человек готов заниматься членовредительством, чтобы увидеть близкого, значит, н находится на грани", – сказала она.

В похожей ситуации была и европарламентарий Вилия Блинкявичюте.

"Я лично с этим столкнулась, в прошлом году моя мама серьезно болела. Я не могла ее навещать. Мама молодец, ей 93 года, выздоровела, сейчас все хорошо. Но ведь таких случаев очень много, когда люди не могут навещать близких", – сказала политик.

Блинкявичюте просит правительство Литвы разрешить навещать тяжелых пациентов. Ведь за границу можно поехать, если сдать тест, то почему нельзя навещать больных, если они не больны инфекционными заболеваниями.

"Может, люди могут сдать тест, может, кто-то уже привит. Это не представляет никакой опасности для людей, которые хотят проститься или навестить близкого человека в больнице. Кроме того, медперсонал ведь привит", – сказала европарламентарий.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сама ухаживала за больной мамой, которая ушла из жизни несколько лет назад. По ее словам, не должно быть запретов на посещение тяжело больных, если у них нет COVID–19.

"Я понимаю эту проблему. Я сама в жизни "работала" помощником медсестры, поэтому знаю, что такое уход за тяжело больным человеком. Мне хотелось бы верить, что по мере того, как эпидемия пойдет на спад, можно будет найти промежуточные решения - или тестирование, или масштабность вакцинации", – сказала премьер.

Сейчас в Литве навещать можно только пациентов, находящихся в критическом состоянии.