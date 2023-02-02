Оживление на рынке электричества: потребителям предлагают оценить, стоит ли менять договоры

"Один независимый поставщик предложил планы с ценой ниже 28 центов за 1 кВт/ч, это 27 с небольшим и 25 с небольшим. Я считаю, начинается конкуренция", – сказал глава Литовского агентства энергетики Виргилиюс Подерис.

Два других крупных поставщика предлагают фиксировать цены на уровне 31-33 центов за кВт/ч.

По данным ЛАЭ, похожие цены были лишь весной 2022 года, потом цены выросли до 60 цт за 1 кВт/ч.

"За месяц цены снизились на 7-11 центов за 1 кВт/ч", – сказал Подерис.

Несмотря на то, что предложения поставщиков меняются, люди еще платят больше 28 центов за кВт/ч и получают компенсацию от государства.

"Таких договоров немного – всего 300. Это 0,24% от общего числа клиентов", – сказал глава компании Enefit Витянис Коризна.

"Количество таких клиентов сокращается, есть люди, которые переписывают договоры. Но сейчас около 50% платят больше 28 центов", – сказал глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

"Таких, кто платит больше 28 центов с учетом компенсации - около 13 000", – сказал представитель компании Ignitis Андрюс Каваляускас.

Вице-министр энергетики предлагает клиентам посмотреть, не стоит ли им переписать договоры, поскольку это поможет сэкономить и свои деньги и бюджетные.

"Оцените ваши тарифы, особенно, если договор был подписан осенью, за счет подписания новых договоров можно сэкономить 200-500 евро в год", – сказала Инга Жилене.

Команда президента предлагает вмешаться в процесс регулирующему органу, чтобы он следил, как на фоне снижения цен на рынке меняется ценовая политика компаний.

По словам крупных поставщиков, в компенсациях сейчас не нуждаются около трети потребителей, а у одного поставщика - 60% клиентов, но государство намерено дальше платить компенсации, обещанные до июля.

"Пока цены на электричество высокие, компенсации нужны. В противном случае мы переживем ценовой шок", – сказал Каваляускас.

"Компенсации в принципе не очень нужны, ведь все клиенты могут подписать договоры по цене ниже 28 центов", – сказал Гига.

Сейчас компенсации полагаются всем, кто платит за 1 кВт/ч больше 28 центов.

Правительство обсуждает вопрос изменения порядка начисления компенсаций.

"Один вариант - сохранить нынешнюю модель, второй вариант - компенсации для социально уязвимых жителей, а третий - компенсации за определенное количество кВт/ч", – сказала Жилене.

Правительство примет решение весной, скорее всего, в мае.

"Можно установить максимум компенсаций, например до 150 кВт/ч, может другое количество", – сказал советник президента Ярослав Неверович.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис высказал похожее предложение.

"Скажем, всем компенсировать не больше 100 кВт/ч будет справедливо, поскольку тогда государству не придется думать, кому давать компенсации, а кому нет, кроме того, все жители будут экономить энергию", – сказал он.