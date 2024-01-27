Отношение к общественным деятелям не меняется: жители по-прежнему лучше всего оценивают Адамкуса

Согласно новейшему опросу, еще 4 политиков положительно оценивают более половины жителей страны: министра обороны Арвидаса Анушаускаса положительно оценивают 63% принявших участие в опросе, экс-президента Далю Грибаускайте – 62%, председателя Социал-демократической партии Литвы Вилию Блинкявичюте – 59% и еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса – 52% респондентов.

Среди 12 политиков и общественных деятелей, которых жители оценивают скорее положительно, чем отрицательно, также оказались: Андрюс Тапинас (49%), Саулюс Сквернялис (49%), Игнас Вегеле (43%), Ремигиюс Жемайтайтис (43%), Лауринас Кащюнас (42%) и Йонас Пинскус (40%). Другие политики и общественные деятели, оцененные в этом исследовании, были оценены жителями скорее отрицательно, чем положительно.

Наименее благосклонно в декабре прошлого года жители Литвы оценивали 5 политиков: Габриэлюса Ландсбергиса (77% оценили отрицательно), Витаутаса Ландсбергиса (75%), Аушрине Армонайте (74%), Ингриду Шимоните (72%) и Пятраса Гражулиса (64%).