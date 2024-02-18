Отмена налоговых льгот коснулась не только ресторанов и кафе: в связи с повышением цен родители ищут альтернативу школьным обедам

Отмена льгот коснулась не только ресторанов и кафе
В одной из школ Вильнюса с каждым днем на обед собирается все меньше и меньше детей.
"Мы видим, что меньше детей кушают, чем до нового года. Мы просто замечаем, что родители дают еду из дома, дети едят холодную или сухую пищу", - сказала Эурика Туронене, руководитель Ассоциации производителей продуктов питания образовательных учреждений.
Проблема не во вкусе еды, а в цене, ведь после отмены льготы по НДС для сферы общественного питания это коснулось не только ресторанов и кафе, но и школ, детских садов, больниц, домов престарелых. "Комплексный обед, который стоил 3,80 евро, после повышения НДС уже стоит 4,20 евро", - сказала Э. Туронене.
Тариф НДС в этом году вернулся на прежний уровень и достиг 21%. Раньше было 9 %. "Думаем обедать где-нибудь еще, но здесь – в школе – по крайней мере, еда горячая и вкусная. Мы не хотим менять питание, хотим кушать в школе, но цены надо немного скорректировать", - сказала мать школьника Мария.
Еще не все подняли цены
Крупные рестораны утверждают, что даже при льготном НДС им было трудно выжить, поскольку возросшая стоимость электроэнергии и повышение заработной платы сотрудников затрудняли возможности выживания.
"НДС облегчает нам эту ситуацию, делает ее возможной или делает невозможной. Дополнительные средства, собранные с налоговой льготы мы инвестировали в потребности наших клиентов, только для того, чтобы их было больше, потому что эта сфера особенно конкурентная" - поделилась Аида Чепукайте, руководитель HBH Vilnius.
Экономисты подсчитали, что, по крайней мере, на данный момент цены в кафе и ресторанах для посетителей выросли незначительно - примерно на 3%. Это значит, что если в прошлом году вы заплатили за стейк 3 евро, то сегодня он стоит на 9 центов дороже. Это только потому, что еще не все заведения повысили цены, но ситуация может быстро измениться.
"Повышать цены - это естественно, потому что другая альтернатива - рентабельность предприятий общественного питания просто снизится или возрастут убытки, особенно учитывая, что первые два месяца для сферы общественного питания складываются достаточно плохо. Думаем, что этот процесс будет продолжаться", - сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.
Но, возможно, цены не будут расти так быстро. " Напечатать только меню стоит несколько тысяч, поэтому нам уже приходится рассчитывать, насколько в среднем вырастет цена, и повышать цену раз в год, что мы и делаем, если видим, что ситуация не очень хорошая. Мы подняли цену, может быть, процентов на 10, пытаясь амортизировать рост и падение цен в течение года", - сказал глава HBH Vilnius.
Реальная картина прояснится в конце февраля
Ассоциация гостиниц и ресторанов убеждена, что государство слишком рано отменило льготы по НДС, другие европейские страны об этом пока даже не думают. Ассоциация прогнозирует, что сфера общественного питания Литвы снова погрузится в "тень".
"Порой говорят, что мы только пугаем, но это не так. Мы очень не хотим, чтобы были банкротства, и очень жалко малый бизнес", - сказала руководитель ассоциации Эвалда Шишкаускене.
Однако некоторые экономисты убеждены, что ситуация не так сложна. "Этот год должен быть очень хорошим для ресторанов, даже несмотря на повышение НДС", - сказал экономист Citadele Александр Изгородин. Однако в ассоциации, представляющей предприятия общественного питания, возражают, что цифры покажут, с какими финансовыми трудностями столкнется отрасль уже в конце февраля.
"Многие регионы и небольшие компании пока даже толком не понимают, что их ждет. Я думаю, они сами не зарабатывают столько, сколько им придется платить налогов. Тогда и будет реальная картина", - сказала Э. Шишкаускене.
Однако экономист уверяет, что налоговую нагрузку на рестораны и кафе облегчат сами клиенты. "Замедление инфляции и рост заработной платы уже дали толчок финансовому состоянию населения, а это значит, что люди чувствуют себя хорошо в финансовом отношении", - сказал А. Изгородин.
Услуги ресторанов, кафе и подобных заведений общественного питания в Литве в прошлом году подорожали значительно - примерно на 8,5%. По росту цен мы обогнали и Латвию, и Эстонию, где цены выросли в среднем на 7 %. Экономисты надеются, что рост цен в этом году не остановит поток клиентов в кафе.