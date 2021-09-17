Районные власти обещают, что в восстановленном здании будут проходить образовательные программы, концерты, просмотры фильмов, выставки, семинары, ремесленные мастерские.

Синагогу открывают в период больших еврейских осенних праздников.

Иудейский храм, построенный во второй половине XIX века, особо пострадал во время большого пожара в начале XX века. Синагога была восстановлена в 1920 году и пережила войны этого века и годы советского правления.

Эта синагога – уникальный объект деревянного зодчества среди объектов такого типа в Европе, реставрация началась в 2016 году.

Из 150 синагог, которые были в Литве в прошлом, осталось лишь более десяти. Это вторая реставрированная в Литве и адаптированная к деятельности деревянная синагога, первая была открыта после реставрации в 2017 году в Пакруоисе.