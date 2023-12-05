Отец ребенка, которого забрали у матери, обратился в полицию

На видео видно и слышно, как ребенка забирают у матери, ребенок зовет на помощь.

Службы сообщили, что видео было сделано в сентябре этого года. Мать с ребенком скрывалась, не выполняла постановление суда, который решил, что ребенок должен жить с отцом.

Сообщалось, что на видео зафиксирована самая болезненная процедура, которая не отражает контекст всей истории.

Отец ребенка сказал Lrytas.lt, что его потряс тот факт, что на видео видно лицо ребенка, слышен его голос, поразила и агрессивная реакция людей.

"Все комментируют, не зная реальную ситуацию. Это доставило нам немало проблем. Когда появилось видео, друзья стали расспрашивать сына, сейчас он не хочет ходить в школу, хотя до этого посещал ее охотно, был счастлив", – сказал отец.

В связи с публичной демонстрацией видео отец обратился в полицию и к администраторам социальной сети с просьбой убрать видео, но администрация якобы отказалась удалять видео, на котором виден ребенок.