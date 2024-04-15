Отец литовского рекордсмена: еще вчера рекордсменом Литвы был я, а теперь - это мой сын

„Еще вчера я был рекордсменом Литвы, а сегодня я это потерял. Теперь новый рекордсмен Литвы и мира другой человек, но приятно, что это мой сын. Мы в семье все радуемся. Тяжело было потом заснуть, такие эмоции были, а надо было рано вставать“, — сказал Виргилиюс Алякна в интервью Delfi.

Отец поздравил сына сегодня утром. „Я его поздравил и спросил, что он сам чувствует. Он ответил, что не так и трудно все было, диск хорошо летел и погодные условия были хорошие. Он сам очень рад“, — сказал легенда литовского спорта.

Виргилиюс Алякна, ставший двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, также считает очень важным тот факт, что его сын демонстрирует чрезвычайно стабильное выступление.