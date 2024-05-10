Отдыхающих просят воздержаться от велосипедных поездок в Нерингу

В настоящее время на велосипеде нет возможности добраться не только до поселков Нида, Прейла и Первалка, но и до Юодкранте.

Во избежание возможных аварий и даже смертельных случаев, в целях безопасности участников дорожного движения, велосипедистам запрещено пользоваться национальной дорогой Смилтине-Нида.

Велосипедисты, которые в настоящее время ездят из Смилтине, не смогут добраться до деревни Юодкранте по велодорожке.