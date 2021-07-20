Отдыхающие в Паланге не прожили в доме и дня, хозяин велел им убираться

Один из пользователей портала, на котором размещают объявления об аренде домов для отдыха на взморье, рассказал о неприятном опыте в Kunigiškės 103 и указал, что хочет поделиться этой историей со СМИ.

По словам мужчины, они арендовали домики в этом месте 5-й год подряд. Домик был забронирован весной, во время согласования даты переведен залог.

"Мы планировали отдых с 12 по 18 июля, утром позвонили и уточнили все ли в порядке. Я с семьей приехал после обеда в понедельник, все было в порядке. Вечером присоединились мои родители с внучкой и собакой, ее мы тоже без проблем привозили каждый год", – рассказал он.

Всего приехали 4 взрослых, 2 детей (4 и 9 лет) и младенец (5 месяцев).

"В домике есть двуспальная кровать (отдельная комната) и два раскладных дивана (гостиная объединена с кухней). В прошлом году мы отдыхали в том же составе. Днем хозяин нас встретил радушно, а вечером его настроение изменилось. Он оскорблял нас, заявил, что мы превращаем домик в казарму. Мы - люди спокойные - не обращали внимания. Потом он пришел и заявил, что наша бронь аннулирована, мы должны покинуть помещение, несмотря на переведенный аванс", - рассказал мужчина.

"Собирайте вещи и убирайтесь! Далее явно нетрезвый хозяин еще пытался вызвать на драку, обещал всем отрубить головы, ворвался в домик проверять, все ли мы оставляем в порядке и т.д.", - продолжил он свой рассказ.

Отдыхающие обратились в полицию.

"Когда приехала полиция, тон хозяина изменился, он заявил, что никому рубить головы не угрожал, все это выдумки, хотя слезы на глазах детей говорили об обратном. Итак, если вы хотите испортить себе отдых, поезжайте на ул. Ужканавес, 103-2, в Палангу", - писал мужчина.

Он рассказал, что назавтра в соседний домик должны были приехать их друзья, которые тоже заплатили аванс, но им хозяин сообщил об изменившихся условиях и о том, что не примет их.

Эту ситуацию подтвердила женщина, которая поневоле была очевидцем этого происшествия: "Поверьте, неловко видеть растерянных взрослых, которых выгоняют из домика, заказанного полгода назад. Больно видеть плачущих напуганных детей, ведь при них угрожали убить их отца. Приехала полиция, только благодаря стражам порядка удалось вернуть аванс. Перед тем, как заказывать здесь домик, подумайте, хотите ли вы оказаться в подобной ситуации".

Delfi связался с хозяином Kunigiškės 103, он заявил, что эти клиенты еще не успели вселиться, они только пытались занять домик.

"Они всемером приехали в 4-местный домик. Привезли еще и большую собаку. Так представьте, если они в четырехместном домике за двоих бздят и срут, а еще эта собака, так кто будет отвечать – я или они? Это не семиместный дом, и большим охотничьим собакам там не место. Нельзя так жить", – заявил он.

Хозяин не скрывал, что отказал и друзьям этих несостоявшихся клиентов.

"Они тоже хотели вшестером приехать с такой же большой собакой. Их меньше, но все равно. Мы такие казармы не делаем, они привыкли так жить здесь. Уже в прошлом году люди смеялись, что неясно, сколько их в этот домик войдет. Еще и друзей всяких приглашают, это такое неизвестно что из Шяуляй, понимаете, шяуляйские мужланы. Прогнал со двора и все", - представил свою позицию предприниматель.

По его словам, говорили о том, что они будут отдыхать, как люди - двое родителей и двое детей, пока были вчетвером, никто им претензии не предъявлял.

"Я думал, они нормально будут жить, а потом еще трое приехали с собакой. Дополнительно заплатить не предлагали, они всегда торгуются, жалеют денег. Они ко мне не первый год приезжают, уже надоели. Я ждал момента, когда мог избавиться от них, вот и избавился", - сказал он.

Он не скрывал, что приезжала полиция, но не видит никакой проблемы. "Вернул аванс, и до свидания. Никаких письменных договоров не было о количестве людей и прочем. Я понимаю, когда есть договор, его надо выполнять. Но в четырехместном домике может быть еще пятый ребенок, но не семеро с собакой. При полиции я вернул аванс", - сказал хозяин домика.

Он сказал, что нельзя допустить, чтобы в одном доме жило столько людей, поскольку потом, например, бывают проблемы с горячей водой, ее не хватает на всех.

"Однажды надо покончить с этим шяуляйским мужичьем. Понимаете, шяуляйское мужичье думает, что если заказали, могут из хозяина веревки вить, делать, что хочешь. Но все не так. Приехали с несколькими собаками, на нескольких машинах. У нас нет столько места. Прямо гора с плеч, избавился от этого мужичья", – резюмировал хозяин.