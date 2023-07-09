От телебашни до столбов: к саммиту НАТО Вильнюс окрашивается в цвета украинского флага

В пятницу на крыше торгового центра Nordika, находящегося недалеко от аэропорта, разместили огромный украинский флаг. Представители организаторов этой акции Blue / Yellow и Peremoga сказали, что этот флаг шириной 10 м и длиной 15 м будет самым большим флагом во время акции "Поднимаю флаг за Украину в НАТО".

По словам организаторов, этот флаг будет хорошо виден из идущих на взлет и на посадку самолетов.

Праздничной композицией участников саммита встретит и вильнюсская телебашня - ее будут подсвечивать в цветах украинского флага.

В Вильнюсе также развесят 3800 флагов НАТО. Эти флажки будут на общественном транспорте и на столбах вдоль дорог. На здании муниципалитета поднимут три больших флага - Литвы, Украины и НАТО.

Флаги Литвы и Украины можно увидеть на табло на магистрали Вильнюс-Каунас (через каждые 5 км).

Кроме того, на электренском виадуке растянут 20-метровый украинский флаг.

Компания Kelių priežiūrа отмечает, что так хотят показать лидерам других стран, что Литва поддерживает Украину.