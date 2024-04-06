От по-зимнему холодной весны – к летнему теплу: переход произойдет в одну ночь

Будет облачно и дождливо. Осадки в большинстве районов будут небольшими, только на юге и на востоке будут идти более интенсивные дожди. Ожидается сильный ветер, на западе возможны опасные порывы до 15-17 м/с. Днем будет 9-14, у моря 6-8 градусов тепла.
В ночь на воскресенье погода начнет меняться, усилится зона высокого атмосферного давления. Облака рассеются, ожидается немало прояснений. Осадков не ожидается. Местами прогнозируют туман. Ночью будет 2-7 градусов тепла.
В воскресенье днем погоду обусловит антициклон. Ожидается небольшая облачность, будет часто светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер ослабеет. В Литве станет намного теплее, воздух прогреется до 16-21 градуса.
Новая неделя будет по-летнему теплой, но с небольшими осадками.
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