aA
Вакцинация детей 5-11 лет от COVID-19 началась в минувшую среду, 15 декабря, до пятничного вечера в Литве привили 951 ребенка.
vaikas, mergaitė, skiepai, skiepas, vakcina
vaikas, mergaitė, skiepai, skiepas, vakcina
© Vida Press nuotr.

"Сейчас на вакцинацию записаны 3705 детей, 951 привит, есть еще 6841 свободное место", – сказала координатор Горячей линии Грета Бейнаравичюте.

Напомним, что вакцина BioNTech и Pfizer для детей поступила в Литву 13 декабря. В первой партии получено 78 000 доз детской вакцины Comirnaty.

Статьи по теме:
В Литве начинается вакцинация детей в возрасте 5-11 лет
Правительство Литвы решает, когда можно будет отозвать действие "паспорта возможностей"  (65)

Детей 5–11 лет прививают уменьшенной дозой вакцины Comirnaty.

С ребенком в центр вакцинации должен приехать один из родителей или опекунов и предъявить свой документ и документ ребенка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литву доставлены первые вакцины от коронавируса для детей

В понедельник утром в Литву были доставлены первые...

TOP новостей

"Омикрон" распространяется в 3-5 раз быстрее "дельты": надо поспешить с принятием мер (71)

Врач-эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что "омикрон"...

Профессор Чаплинскас: штамм "омикрон" - особенный (82)

В среду в Литве подтвердили два первых случая...

С понедельника вернувшихся из-за границы ждут перемены (28)

С 20 декабря к числу пораженных коронавирусом стран...

Ремонт каунасской елки после пожара обошелся недешево (9)

Каунасский муниципалитет подсчитал нанесенный во...

Цены на услуги частных водителей поражают: почти 20 евро за 6 км (40)

Почти 20 евро за 6 км - такую цену за услуги Bolt в четверг...