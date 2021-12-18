"Сейчас на вакцинацию записаны 3705 детей, 951 привит, есть еще 6841 свободное место", – сказала координатор Горячей линии Грета Бейнаравичюте.
Напомним, что вакцина BioNTech и Pfizer для детей поступила в Литву 13 декабря. В первой партии получено 78 000 доз детской вакцины Comirnaty.
Детей 5–11 лет прививают уменьшенной дозой вакцины Comirnaty.
С ребенком в центр вакцинации должен приехать один из родителей или опекунов и предъявить свой документ и документ ребенка.
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