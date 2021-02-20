"Вильнюсский муниципалитет решил с 22 февраля разрешить прививать пациентов частных клиник. За организацию процесса отвечает вильнюсская клиника InMedica. Планируется, что крупные частные центры сами привьют своих пациентов, а небольшие будут направлять их в InMedica", – сказал Delfi врач, президент Литовской ассоциации частных медучреждений Лаймутис Пашкявичюс.

Пока только Вильнюсский муниципалитет подключил к этому процессу частные клиники.

Сеть InMedica была выбрана как самая большая.

"Это учреждение будет развозить вакцину в другие учреждения. Прививать будут не только своих пациентов, но и пациентов небольших медучреждений. Крупные будут брать вакцину со складов InMedica и сами вакцинировать своих пациентов", – пояснил Пашкявичюс.

Одно из учреждений, которое намерено самостоятельно прививать пациентов - Affidea Lietuva.

Гендиректор Affidea Lietuva Виталиюс Орловас сказал, что они готовы прививать жителей.

То же самое сказала и гендиректор Балтийско-американской клиники Инга Григене.

Собеседница прибавила, что спрос на коммерческую вакцину среди их пациентов будет значительным: "Пока частные клиники не могут предложить коммерческую вакцину, хотя пациенты часто спрашивают о такой возможности. Список желающих привиться от COVID-19 у нас постоянно пополняется".

Пашкявичюс сказал, что сейчас ведут переговоры в связи с возможностью запустить коммерческую вакцинацию.

"С этим вопросом мы обратились к правительству и Минздраву Литвы. Мы просили согласия на случай если удастся получить альтернативную вакцину, не ту, о которой договорились с ЕК, чтобы нам разрешили ее использовать для вакцинации людей.

Понятно, что когда о вакцине договаривалась ЕК, там были другие количества и другие цены.

Если же организуется одна компания или несколько, то цены могут быть и в десятки раз выше. Производителям будет невыгодно продавать небольшие дозы вакцины, когда в мире так высок спрос на нее. Но в любом случае, наверняка, есть люди, работодатели, которые готовы платить за вакцину больше. Если такая возможность будет, и будет согласие правительства и Минздрава, тогда можно будет привить людей в более короткий срок", - сказал он, заметив, что они готовы привозить только ту вакцину, которая будет зарегистрирована в ЕС.

Пашкявичюс заметил, что спрос на коммерческую вакцину велик среди той группы людей, чья очередь прививаться наступит только летом.