Об этом в четверг сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав) Литвы.

Всего вакцинировано 4108 работников дошкольного, предшкольного и начального образования, вакцинация сейчас проходит во всех самоуправлениях.

Минздрав утверждает, что не собирает данные об отказавшихся от вакцины педагогах.

С 25 января проведено 8811 серологических тестов, выяснилось, что у 1579 или 17,9% человек имеются антитела.

Тесты ПЦР с 29 января проведены 1485 раз, из них 196 (13%) были положительными.

Всего планируется вакцинировать 30 000 педагогов, большая часть из них работают в дошкольных и предшкольных учреждениях - около 16 200, в учреждениях общего образования - около 6000, в специальных школах - 1300.

Другие работники образования составляют еще около 30% персонала, считая от количества педагогов.

Вакцинация работников образовательных учреждений начата несколько раньше, так как из-за смягчения условий карантина педагоги вернутся в школы и возобновят контактную работу.