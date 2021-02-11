Об этом в четверг сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав) Литвы.
Всего вакцинировано 4108 работников дошкольного, предшкольного и начального образования, вакцинация сейчас проходит во всех самоуправлениях.
Минздрав утверждает, что не собирает данные об отказавшихся от вакцины педагогах.
С 25 января проведено 8811 серологических тестов, выяснилось, что у 1579 или 17,9% человек имеются антитела.
Тесты ПЦР с 29 января проведены 1485 раз, из них 196 (13%) были положительными.
Всего планируется вакцинировать 30 000 педагогов, большая часть из них работают в дошкольных и предшкольных учреждениях - около 16 200, в учреждениях общего образования - около 6000, в специальных школах - 1300.
Другие работники образования составляют еще около 30% персонала, считая от количества педагогов.
Вакцинация работников образовательных учреждений начата несколько раньше, так как из-за смягчения условий карантина педагоги вернутся в школы и возобновят контактную работу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жителям не на что жить: несмотря на запреты, рекламируют свою деятельность (67)
В Литве все еще действуют ограничения, но на порталах...
"Delfi Главное": первая реакция бизнеса на смягчение карантина и нужна ли российская вакцина Литве? (217)
Статья о российской вакцине " Спутнике V " в журнале The...
Директор Фонда борьбы с коррупцией: санкционное воздействие на друзей Путина может изменить решение по Навальному Интервью Delfi (231)
Вторая половина января в России ознаменовалась...
Министр: нынешние поставки не обеспечат вакцинации 70% населения Литвы к осени (147)
Нынешние графики поставки вакцин от COVID-19 не обеспечат,...
Глава Минздрава Литвы: цель - возвращение детей в школу в конце февраля (8)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...